Нарушения со стороны ТЦК приобрели системный характер: Дмитрий Лубинец назвал проблемные регионы
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что ситуация с возможными нарушениями прав граждан со стороны ТЦК в Одессе стала показательной для всей страны и свидетельствует о начале изменений.
«Проблемы, о которых я неоднократно публично заявлял, — системная безнаказанность и коррупционная составляющая в деятельности отдельных представителей ТЦК и СП — наконец начинают получать жесткую правовую оценку», — подчеркнул он.
По словам омбудсмана, факты нарушений зафиксировали сотрудники СБУ, и на них уже есть реагирование. Он подчеркнул, что ситуация в Одессе стала сигналом для всего государства.
Напомним, правоохранители разоблачили в Одессе организованную преступную группировку, в которую входили сотрудники местного ТЦК. По данным следствия, фигуранты требовали деньги у граждан, а в случае отказа применяли насилие и угрожали отправить потерпевших на передовую «штурмовиками» в ускоренном формате.
«Это важный сигнал. Сигнал о том, что нарушения прав человека больше не могут оставаться без последствий!» — заявил Лубинец.
По его данным, с 1 января по 20 апреля 2025 года из Одесской области поступило 193 сообщения о возможных нарушениях прав человека со стороны ТЦК и СП. Вместо этого за аналогичный период этого года зафиксировано уже 264 обращения — почти на 40% больше.
Отдельно омбудсман упомянул случай насилия в отношении гражданских в Одессе, в результате которого пострадал ребенок, и подчеркнул недопустимость подобных действий.
«Сотрудники ТЦК и СП должны ходить без балаклав, с открытым лицом. Они не имеют права действовать анонимно или скрытно», — отметил он, добавив, что такие практики подрывают доверие к государственным институтам.
В то же время, по словам Лубинца, подобные нарушения фиксируются и в других регионах — в частности во Львовской, Николаевской, Закарпатской и Черкасской областях.
«Любые действия органов государственной власти должны осуществляться исключительно в рамках закона и с безусловным уважением к правам и свободам человека», — подытожил омбудсман, подчеркнув необходимость системных изменений и неотвратимости ответственности.
