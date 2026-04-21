Нарушения со стороны ТЦК приобрели системный характер: Дмитрий Лубинец назвал проблемные регионы

Среди ключевых проблем — безнаказанность, коррупционные риски и отсутствие открытости сотрудников ТЦК.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что ситуация с возможными нарушениями прав граждан со стороны ТЦК в Одессе стала показательной для всей страны и свидетельствует о начале изменений.

«Проблемы, о которых я неоднократно публично заявлял, — системная безнаказанность и коррупционная составляющая в деятельности отдельных представителей ТЦК и СП — наконец начинают получать жесткую правовую оценку», — подчеркнул он.

По словам омбудсмана, факты нарушений зафиксировали сотрудники СБУ, и на них уже есть реагирование. Он подчеркнул, что ситуация в Одессе стала сигналом для всего государства.

Напомним, правоохранители разоблачили в Одессе организованную преступную группировку, в которую входили сотрудники местного ТЦК. По данным следствия, фигуранты требовали деньги у граждан, а в случае отказа применяли насилие и угрожали отправить потерпевших на передовую «штурмовиками» в ускоренном формате.

«Это важный сигнал. Сигнал о том, что нарушения прав человека больше не могут оставаться без последствий!» — заявил Лубинец.

По его данным, с 1 января по 20 апреля 2025 года из Одесской области поступило 193 сообщения о возможных нарушениях прав человека со стороны ТЦК и СП. Вместо этого за аналогичный период этого года зафиксировано уже 264 обращения — почти на 40% больше.

Отдельно омбудсман упомянул случай насилия в отношении гражданских в Одессе, в результате которого пострадал ребенок, и подчеркнул недопустимость подобных действий.

«Сотрудники ТЦК и СП должны ходить без балаклав, с открытым лицом. Они не имеют права действовать анонимно или скрытно», — отметил он, добавив, что такие практики подрывают доверие к государственным институтам.

В то же время, по словам Лубинца, подобные нарушения фиксируются и в других регионах — в частности во Львовской, Николаевской, Закарпатской и Черкасской областях.

«Любые действия органов государственной власти должны осуществляться исключительно в рамках закона и с безусловным уважением к правам и свободам человека», — подытожил омбудсман, подчеркнув необходимость системных изменений и неотвратимости ответственности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.