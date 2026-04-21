Порушення з боку ТЦК набули системного характеру: Дмитро Лубінець назвав проблемні регіони

Серед ключових проблем — безкарність, корупційні ризики та відсутність відкритості працівників ТЦК.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що ситуація з можливими порушеннями прав громадян з боку ТЦК в Одесі стала показовою для всієї країни та свідчить про початок змін.

«Проблеми, про які я неодноразово публічно заявляв, — системна безкарність та корупційна складова в діяльності окремих представників ТЦК та СП — нарешті починає отримувати жорстку правову оцінку», — наголосив він.

За словами омбудсмана, факти порушень зафіксували співробітники СБУ, і на них уже є реагування. Він підкреслив, що ситуація в Одесі стала сигналом для всієї держави.

Нагадаємо, правоохоронці викрили в Одесі організоване злочинне угруповання, до якого входили співробітники місцевого ТЦК. За даними слідства, фігуранти вимагали гроші у громадян, а у разі відмови застосовували насильство та погрожували відправити потерпілих на передову «штурмовиками» у прискореному форматі.

«Це важливий сигнал. Сигнал про те, що порушення прав людини більше не можуть залишатися без наслідків!» — заявив Лубінець.

За його даними, з 1 січня до 20 квітня 2025 року з Одеської області надійшло 193 повідомлення щодо можливих порушень прав людини з боку ТЦК та СП. Натомість за аналогічний період цього року зафіксовано вже 264 звернення — майже на 40% більше.

Окремо омбудсман згадав випадок насильства щодо цивільних в Одесі, внаслідок якого постраждала дитина, та підкреслив неприпустимість подібних дій.

«Працівники ТЦК та СП мають ходити без балаклав, з відкритим обличчям. Вони не мають права діяти анонімно чи приховано», — зазначив він, додавши, що такі практики підривають довіру до державних інституцій.

Водночас, за словами Лубінця, подібні порушення фіксуються і в інших регіонах — зокрема у Львівській, Миколаївській, Закарпатській та Черкаській областях.

«Будь-які дії органів державної влади мають здійснюватися виключно в межах закону та з безумовною повагою до прав і свобод людини», — підсумував омбудсман, наголосивши на необхідності системних змін і невідворотності відповідальності.

