  1. В Україні

Порушення з боку ТЦК набули системного характеру: Дмитро Лубінець назвав проблемні регіони

18:41, 21 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Серед ключових проблем — безкарність, корупційні ризики та відсутність відкритості працівників ТЦК.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що ситуація з можливими порушеннями прав громадян з боку ТЦК в Одесі стала показовою для всієї країни та свідчить про початок змін.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Проблеми, про які я неодноразово публічно заявляв, — системна безкарність та корупційна складова в діяльності окремих представників ТЦК та СП — нарешті починає отримувати жорстку правову оцінку», — наголосив він.

За словами омбудсмана, факти порушень зафіксували співробітники СБУ, і на них уже є реагування. Він підкреслив, що ситуація в Одесі стала сигналом для всієї держави.

Нагадаємо, правоохоронці викрили в Одесі організоване злочинне угруповання, до якого входили співробітники місцевого ТЦК. За даними слідства, фігуранти вимагали гроші у громадян, а у разі відмови застосовували насильство та погрожували відправити потерпілих на передову «штурмовиками» у прискореному форматі.

«Це важливий сигнал. Сигнал про те, що порушення прав людини більше не можуть залишатися без наслідків!» — заявив Лубінець.

За його даними, з 1 січня до 20 квітня 2025 року з Одеської області надійшло 193 повідомлення щодо можливих порушень прав людини з боку ТЦК та СП. Натомість за аналогічний період цього року зафіксовано вже 264 звернення — майже на 40% більше.

Окремо омбудсман згадав випадок насильства щодо цивільних в Одесі, внаслідок якого постраждала дитина, та підкреслив неприпустимість подібних дій.

«Працівники ТЦК та СП мають ходити без балаклав, з відкритим обличчям. Вони не мають права діяти анонімно чи приховано», — зазначив він, додавши, що такі практики підривають довіру до державних інституцій.

Водночас, за словами Лубінця, подібні порушення фіксуються і в інших регіонах — зокрема у Львівській, Миколаївській, Закарпатській та Черкаській областях.

«Будь-які дії органів державної влади мають здійснюватися виключно в межах закону та з безумовною повагою до прав і свобод людини», — підсумував омбудсман, наголосивши на необхідності системних змін і невідворотності відповідальності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

омбудсмен ТЦК мобілізація Дмитро Лубінець

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]