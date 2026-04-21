Генпрокурор Руслан Кравченко: суд взял под стражу двух патрульных по делу о теракте в Киеве

Печерский районный суд Киева избрал меры пресечения двум сотрудникам Управления патрульной полиции в городе Киеве, которых подозревают в служебной небрежности во время стрельбы в Голосеевском районе. Речь идет о патрульном Михаиле Дробницком и его коллеге Анне Дудиной.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что обоим подозреваемым назначили содержание под стражей сроком на 60 суток — до 18 июня 2026 года — с альтернативой внесения залога в размере 266 240 гривен для каждого. Прокуратура настаивала на аресте, учитывая тяжесть последствий и общественный резонанс дела.

Суд удовлетворил соответствующие ходатайства стороны обвинения. По словам Руслана Кравченко, прокуроры будут изучать полный текст судебного решения для определения дальнейших процессуальных действий.

Что известно о теракте

События произошли 18 апреля в Голосеевском районе Киева, где бытовой конфликт перерос в стрельбу. Вооруженный мужчина открыл огонь по прохожим. Первый экипаж патрульной полиции, прибывший на место, обнаружил раненых — среди них были ребенок, мужчина и женщина.

По данным следствия и видеозаписей, правоохранители, имея табельное оружие и законные основания для его применения, покинули место происшествия. После этого нападавший продолжил стрельбу, а затем зашел в магазин «Велмарт», где взял заложников и убил еще одного человека.

Спецподразделения ликвидировали нападавшего после штурма. Переговоры продолжались около 40 минут. В результате инцидента погибли 7 человек, еще 14 получили ранения.

Как ранее сообщал министр внутренних дел Игорь Клименко, с места происшествия уехали двое правоохранителей — 27-летний патрульный и 44-летняя сотрудница полиции. Мужчина начал службу в 2025 году после окончания Академии патрульной полиции, женщина работает в органах с 2015 года.

По данным стороны обвинения, подозреваемые ненадлежащим образом исполнили свои служебные обязанности из-за недобросовестного отношения к ним, что, по версии следствия, привело к гибели людей.

Обоим фигурантам инкриминируют ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины — служебная небрежность, повлекшая тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Следствие по делу продолжается — правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.