Генпрокурор Руслан Кравченко: суд узяв під варту двох патрульних у справі про теракт у Києві

19:08, 21 квітня 2026
Підозрюваним обрали 60 діб тримання під вартою з альтернативою застави 266 240 грн.
Печерський районний суд Києва обрав запобіжні заходи двом співробітникам Управління патрульної поліції у місті Києві, яких підозрюють у службовій недбалості під час стрілянини в Голосіївському районі. Йдеться про патрульного Михайла Дробницького та його колегу Анну Дудіну.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко, обом підозрюваним призначили тримання під вартою строком на 60 діб — до 18 червня 2026 року — з альтернативою внесення застави у розмірі 266 240 гривень для кожного. Прокуратура наполягала на арешті, враховуючи тяжкість наслідків та суспільний резонанс справи.

Суд задовольнив відповідні клопотання сторони обвинувачення. За словами Руслана Кравченка, прокурори вивчатимуть повний текст судового рішення для визначення подальших процесуальних дій.

Що відомо про теракт

Події сталися 18 квітня у Голосіївському районі Києва, де побутовий конфлікт переріс у стрілянину. Озброєний чоловік відкрив вогонь по перехожих. Перший екіпаж патрульної поліції, який прибув на місце, виявив поранених — серед них були дитина, чоловік і жінка.

За даними слідства та відеозаписів, правоохоронці, маючи табельну зброю та законні підстави для її застосування, залишили місце події. Після цього нападник продовжив стрілянину, а згодом зайшов до магазину «Велмарт», де взяв заручників і вбив ще одну людину.

Спецпідрозділи ліквідували нападника після штурму. Перемовини тривали близько 40 хвилин. Унаслідок інциденту загинули 7 осіб, ще 14 отримали поранення.

Як раніше повідомляв міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, з місця події виїхали двоє правоохоронців — 27-річний патрульний та 44-річна співробітниця поліції. Чоловік розпочав службу у 2025 році після закінчення Академії патрульної поліції, жінка працює в органах із 2015 року.

За даними сторони обвинувачення, підозрювані неналежно виконали свої службові обов’язки через несумлінне ставлення до них, що, за версією слідства, призвело до загибелі людей.

Обом фігурантам інкримінують ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України — службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Слідство у справі триває — правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Київ Станіслав Кравченко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ЄС розблокував 90 млрд євро для України: що стоїть за рішенням і як воно змінює фінансову підтримку

ЄС погодив 90 млрд євро підтримки Україні на 2026–2027 роки з поетапним фінансуванням.

Комітет Ради планує розглянути законопроєкт про покарання суддів КСУ в разі вчинення ними дисциплінарних проступків

Законопроєкт запроваджує 12 видів дисциплінарних проступків для суддів КСУ та повну втрату грошового утримання через звільнення за них.

НАЗК назвало істотні корупціогенні ризики у законопроєкті про захист бізнесу

НАЗК попереджає, що запропоновані депутатами зміни до КПК замість захисту бізнесу створюють умови для вибіркового правосуддя та легалізації безкарності.

Конкурсні vs поточні: ВС визначив статус вимог у разі визнання правочину недійсним після відкриття банкрутства

Верховний Суд роз’яснив, чому дата укладання оспорюваного договору не є визначальною для класифікації кредиторських вимог.

Кадрове перезавантаження ВАКС: розпочинаються фінальні засідання ВККС

24 квітня 2026 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України розпочинає фінальні засідання за участі фіналістів конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду.

