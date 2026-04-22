  1. В Украине

Нотариальная палата выразила замечания относительно изменений в сфере оборота прав на землю и ипотеки аренды

15:52, 22 апреля 2026
В Комитете ВР обсудили законодательные изменения по обращению имущественных прав на земельные участки и кредитование под залог аренды, во время чего Нотариальная палата поддержала развитие этого рынка, но в то же время высказала оговорку по отдельным инициативам.
В Комитете Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики состоялся круглый стол, посвященный совершенствованию оборота имущественных прав на земельные участки и развитию кредитования под залог прав аренды. В ходе мероприятия Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины представило предложения к законопроекту о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты в этой сфере.

В обсуждении приняли участие представители Нотариальной палаты Украины, в частности вице-президент Инна Бернацкая, заместитель председателя Комиссии по аналитико-методическому обеспечению нотариальной деятельности Татьяна Кучеренко, а также члены комиссии Наталья Саутенко и Виктория Морозова. Об этом сообщили в НПУ.

Там обратили внимание на роль нотариата в функционировании рынка сельскохозяйственных земель, в частности в обеспечении стабильности правоотношений и соблюдении процедур. Также была отмечена необходимость развития рынка производных вещных прав на землю как самостоятельного объекта гражданского оборота, а также совершенствования процедур их отчуждения и ипотеки, в частности в отношении прав аренды и эмфитевзиса.

В то же время в Нотариальной палате выразили замечания по отдельным положениям предложенных изменений. В частности, речь идет о возможности замены института ипотеки производных вещных прав на земли сельскохозяйственного назначения механизмом аграрных нот.

В НПУ указывают на несоответствие правовой природы этих инструментов, а также не поддерживают идею переноса регулирования ипотеки из Гражданского кодекса Украины и Закона «Об ипотеке» в законодательство об аграрных нотах.

Также обращается внимание на практику применения аграрных нот как инструмента обеспечения под залог будущего урожая, которая, по оценкам, не оправдала ожиданий в части привлечения финансирования. В то же время подчеркивается, что права пользования землями сельскохозяйственного назначения имеют иную правовую природу и не могут рассматриваться как объект таких инструментов.

Среди дискуссионных вопросов участники обсуждения выделили приоритетную защиту интересов кредитора, возможные ограничения реализации преимущественного права арендатора на покупку земельного участка, а также вопросы исправления неточностей и ошибок в Государственном реестре вещных прав.

Отдельно были отмечены риски, связанные с предложенным механизмом обращения взыскания на права аренды, который предусматривает автоматическую перерегистрацию таких прав по заявлению кредитора без применения существующих процедур внесудебного урегулирования или исполнительного производства.

Также подчеркивалось, что практическая реализация таких инициатив не в полной мере учитывает текущее состояние записей в Государственном реестре вещных прав, их структуру и имеющиеся технические особенности, что может усложнить внедрение предложенных изменений.

По итогам обсуждения участники договорились продолжить работу над совершенствованием правового регулирования рынка производных вещных прав на земли сельскохозяйственного назначения и их ипотеки.

До 29 мая 2026 года установлен срок для подачи предложений и замечаний к законопроекту с целью его дальнейшей доработки и обсуждения возможных путей урегулирования поднятых вопросов.

Участники также отметили наличие общего понимания с Министерством юстиции Украины по ключевым правовым аспектам и рискам, связанным с предложенными инициативами.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд встал на сторону работника лесхоза, которого уволили во время службы в ТрО

Суд подтвердил, что работника лесхоза уволили без законных оснований в период его службы в территориальной обороне.

ВСП не смог рассмотреть вопрос судьи Салая, который санкционировал незаконные НСРД

Причина — отсутствие кворума.

Динамические системы и альтернативные предложения: какие изменения предлагает законопроект о публичных закупках

Борьба с аномально низкими ценами становится автоматизированной, а требования к прозрачности собственности — бескомпромиссными.

Отчет ликвидатора как обязательное условие: ВС уточнил правила закрытия дел о неплатежеспособности

Верховный Суд отменил решение апелляции, которая позволила закрыть дело о банкротстве без выплаты вознаграждения ликвидатору.

Штраф за мошенничество не может быть меньше причиненного ущерба: позиция апелляционного суда по делу о псевдосборах на ВСУ

Апелляционный суд пришел к выводу, что штраф за мошенничество, связанное со сбором средств на ВСУ, не может быть меньше суммы причиненного ущерба.

