Нотаріальна палата висловила застереження щодо змін до обігу прав на землю та іпотеки оренди

У Комітеті ВР обговорили законодавчі зміни щодо обігу майнових прав на земельні ділянки та кредитування під заставу оренди, під час чого Нотаріальна палата підтримала розвиток цього ринку, але водночас висловила застереження щодо окремих ініціатив.

У Комітеті Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики відбувся круглий стіл на тему вдосконалення обігу майнових прав на земельні ділянки та розвитку кредитування під заставу прав оренди. Під час заходу Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України представило пропозиції до законопроєкту про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів у цій сфері.

В обговоренні взяли участь представники Нотаріальної палати України, зокрема віцепрезидент Інна Бернацька, заступник голови Комісії з аналітично-методичного забезпечення нотаріальної діяльності Тетяна Кучеренко, а також члени комісії Наталія Саутенко та Вікторія Морозова. Про це повідомили у НПУ.

Там звернули увагу на роль нотаріату у функціонуванні ринку сільськогосподарських земель, зокрема в частині забезпечення стабільності правовідносин та дотримання процедур. Також було відзначено необхідність розвитку ринку похідних речових прав на землю як окремого об’єкта цивільного обороту, а також удосконалення процедур їх відчуження та іпотеки, зокрема щодо прав оренди та емфітевзису.

Водночас у Нотаріальній палаті висловили застереження щодо окремих положень запропонованих змін. Зокрема, йдеться про можливість заміни інституту іпотеки похідних речових прав на землі сільськогосподарського призначення механізмом аграрних нот.

У НПУ вказують на невідповідність правової природи цих інструментів, а також не підтримують ідею перенесення регулювання іпотеки з Цивільного кодексу України та Закону «Про іпотеку» до законодавства про аграрні ноти.

Також звертається увага на практику застосування аграрних нот як інструменту забезпечення під заставу майбутнього врожаю, яка, за оцінками, не виправдала очікувань у частині залучення фінансування. Водночас підкреслюється, що права користування землями сільськогосподарського призначення мають іншу правову природу та не можуть розглядатися як об’єкт таких інструментів.

Серед дискусійних питань учасники обговорення виділили пріоритетний захист інтересів кредитора, можливі обмеження реалізації переважного права орендаря на купівлю земельної ділянки, а також питання виправлення неточностей і помилок у Державному реєстрі речових прав.

Окремо було відзначено ризики, пов’язані із запропонованим механізмом звернення стягнення на права оренди, який передбачає автоматичну перереєстрацію таких прав за заявою кредитора без застосування існуючих процедур позасудового врегулювання або виконавчого провадження.

Також наголошувалося, що практична реалізація таких ініціатив не повною мірою враховує поточний стан записів у Державному реєстрі речових прав, їхню структуру та наявні технічні особливості, що може ускладнити впровадження запропонованих змін.

За підсумками обговорення учасники домовилися продовжити роботу над удосконаленням правового регулювання ринку похідних речових прав на землю сільськогосподарського призначення та їх іпотеки.

До 29 травня 2026 року визначено строк для подання пропозицій і зауважень до законопроєкту з метою його подальшого доопрацювання та обговорення можливих шляхів врегулювання порушених питань.

Учасники також відзначили наявність спільного розуміння з Міністерством юстиції України щодо ключових правових аспектів та ризиків, пов’язаних із запропонованими ініціативами.

