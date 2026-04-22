В чем разница между «серым» и «черным» удостоверением для семей погибших военных

В ЦНАПе указывают, что за этими народными названиями стоят разные правовые статусы.

В центре предоставления админуслуг объяснили разницу между удостоверениями для семей военных, которые в народе называют «серыми» и «черными». Речь идет о разных правовых статусах.

Как сообщили в ЦНАП, «серое» удостоверение — это документ, подтверждающий статус члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины. Его выдают в соответствии с Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Удостоверение получают родственники военных, которые погибли или умерли вследствие ранения или травм, полученных непосредственно при защите Родины или выполнении служебных обязанностей в зоне боевых действий.

Подать документы на оформление этого удостоверения можно через органы социальной защиты или ЦНАП, а также онлайн через Дія.

В то же время «черное» удостоверение — выдают членам семьи военнослужащего, который погиб или умер во время прохождения службы. Оно регулируется Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей». Такой документ выдается родственникам военных, которые погибли во время прохождения службы (в том числе в небойовых обстоятельствах: во время обучения, из-за болезни или несчастного случая, связанного со службой).

Оформить удостоверение можно через ТЦК и СП или силовые ведомства (СБУ, НГУ и т.д.).

