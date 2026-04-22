У чому різниця між «сірим» та «чорним» посвідченням для сімей загиблих військових

У центрі надання адмінпослуг пояснили різницю між посвідченнями для родин військових, які у народі називають «сірими» та «чорними». Йдеться про різні правові статуси.

Як повідомили у ЦНАП, «сіре» посвідчення — це документ, що підтверджує статус члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України. Його видають відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Посвідчення отримують рідні військових, які загинули або померли внаслідок поранення чи травм, отриманих безпосередньо під час захисту Батьківщини або виконання службових обовʼязків у зоні бойових дій.

Подати документи на оформлення цього посвідчення можна через органи соціального захисту або ЦНАП, а також онлайн через Дію.

Водночас «чорне» посвідчення — вдають членам сім’ї військовослужбовця, який загинув або помер під час проходження служби. Він регулюється Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Такий документ видається родичам військових, які загинули під час проходження служби (зокрема у небойових обставинах: під час навчання, через хворобу чи нещасний випадок, пов’язаний зі службою).

Оформити посвідчення можна через ТЦК та СП або силові відомства (СБУ, НГУ тощо).

