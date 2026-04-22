У чому різниця між «сірим» та «чорним» посвідченням для сімей загиблих військових

22:36, 22 квітня 2026
У ЦНАПі вказують, що за цими народними назвами стоять різні правові статуси.
У центрі надання адмінпослуг пояснили різницю між посвідченнями для родин військових, які у народі називають «сірими» та «чорними». Йдеться про різні правові статуси.

Як повідомили у ЦНАП, «сіре» посвідчення — це документ, що підтверджує статус члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України. Його видають відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Посвідчення отримують рідні військових, які загинули або померли внаслідок поранення чи травм, отриманих безпосередньо під час захисту Батьківщини або виконання службових обовʼязків у зоні бойових дій.

Подати документи на оформлення цього посвідчення можна через органи соціального захисту або ЦНАП, а також онлайн через Дію.

Водночас «чорне» посвідчення — вдають членам сім’ї військовослужбовця, який загинув або помер під час проходження служби. Він регулюється Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Такий документ видається родичам військових, які загинули під час проходження служби (зокрема у небойових обставинах: під час навчання, через хворобу чи нещасний випадок, пов’язаний зі службою).

Оформити посвідчення можна через ТЦК та СП або силові відомства (СБУ, НГУ тощо).

військовослужбовці ЦНАП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Яким був середній дохід в судовій системі у першому кварталі 2026 року за інформацією ДСА

Державна судова адміністрація оприлюднила інформацію, яка демонструє нерівність доходів у судовій системі.

Колишні полонені зможуть безкоштовно відновити водійські документи: МВС готує низку пільг

МВС оприлюднило проєкт змін до правил реєстрації авто та видачі посвідчень водія.

Верховний Суд став на бік працівника лісгоспу, якого звільнили під час служби в ТрО

Суд підтвердив, що працівника лісгоспу звільнили без законних підстав у період його служби в територіальній обороні.

ВРП не змогла розглянути питання судді Салая, який санкціонував незаконні НСРД

Причина — відсутність кворуму.

Динамічні системи та альтернативні пропозиції: які зміни пропонує законопроєкт про публічні закупівлі

Боротьба з аномально низькими цінами стає автоматизованою, а вимоги до прозорості власності — безкомпромісними

