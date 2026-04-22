  1. В Украине

Послы государств-членов ЕС одобрили кредит в 90 миллиардов евро для Украины

14:10, 22 апреля 2026
В среду, 22 апреля, послы государств-членов ЕС одобрили кредит в 90 миллиардов евро для Украины и 20-й пакет санкций против РФ, передает «Радио Свобода».

По словам представителя председательства Кипра в Совете ЕС, формальная письменная процедура запущена.

Ожидается, что эта процедура завершится завтра во второй половине дня.

Ранее издание Politico сообщало, что Евросоюз готов утвердить выделение кредита, если не получит сегодня до середины дня письменных возражений от стран, которые ранее были против этой инициативы, в частности от Венгрии и Словакии.

Таким образом, Венгрия должна была сегодня обозначить свою позицию относительно утверждения кредита ЕС Украине на саммите, который состоится в пятницу, 24 апреля.

Одобрение соглашения послами стран Евросоюза будет проходить по письменной процедуре: любые возражения необходимо представить в письменной форме, их отсутствие означает согласие.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Динамические системы и альтернативные предложения: какие изменения предлагает законопроект о публичных закупках

Борьба с аномально низкими ценами становится автоматизированной, а требования к прозрачности собственности — бескомпромиссными.

Отчет ликвидатора как обязательное условие: ВС уточнил правила закрытия дел о неплатежеспособности

Верховный Суд отменил решение апелляции, которая позволила закрыть дело о банкротстве без выплаты вознаграждения ликвидатору.

Штраф за мошенничество не может быть меньше причиненного ущерба: позиция апелляционного суда по делу о псевдосборах на ВСУ

Апелляционный суд пришел к выводу, что штраф за мошенничество, связанное со сбором средств на ВСУ, не может быть меньше суммы причиненного ущерба.

Большая Палата ВС пересмотрит собственное заключение о порядке начисления судейского вознаграждения

БП ВС решит, может ли Закон о Госбюджете изменять размер судейского вознаграждения вопреки профильному закону

В Кабмин подали петицию о разрешении короткоствольного оружия для ветеранов

Ветеранам войны предлагают предоставить право на короткоствольное оружие для самообороны.

