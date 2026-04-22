Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В среду, 22 апреля, послы государств-членов ЕС одобрили кредит в 90 миллиардов евро для Украины и 20-й пакет санкций против РФ, передает «Радио Свобода».

По словам представителя председательства Кипра в Совете ЕС, формальная письменная процедура запущена.

Ожидается, что эта процедура завершится завтра во второй половине дня.

Ранее издание Politico сообщало, что Евросоюз готов утвердить выделение кредита, если не получит сегодня до середины дня письменных возражений от стран, которые ранее были против этой инициативы, в частности от Венгрии и Словакии.

Таким образом, Венгрия должна была сегодня обозначить свою позицию относительно утверждения кредита ЕС Украине на саммите, который состоится в пятницу, 24 апреля.

Одобрение соглашения послами стран Евросоюза будет проходить по письменной процедуре: любые возражения необходимо представить в письменной форме, их отсутствие означает согласие.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.