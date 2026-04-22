У середу, 22 квітня, посли держав-членів ЄС схвалили 90 мільярдів євро кредиту для України і 20-й пакет санкцій проти РФ, передає «Радіо Свобода».

За словами речника головування Кіпру в Раді ЄС, формальну письмову процедуру запущено.

Очікується, що ця процедура завершиться завтра в другій половині дня.

Раніше видання Politico повідомляло, що Євросоюз готовий затвердити виділення кредиту, якщо не отримає сьогодні до середини дня письмових заперечень від країн, які раніше були проти цієї ініціативи, зокрема, від Угорщини та Словаччини.

Таким чином, Угорщина мала сьогодні позначити свою позицію щодо затвердження кредиту ЄС Україні на саміті, що відбудеться у п'ятницю, 24 квітня.

Схвалення угоди послами країн Євросоюзу проходитиме за письмовою процедурою: будь-які заперечення потрібно пред'явити у письмовій формі, їхня відсутність означає згоду.

