  В Украине

Можно ли вернуться из СЗЧ через приложение Армия+

17:27, 22 апреля 2026
В Минобороны отметили, что для восстановления на службе военнослужащий может подать соответствующий рапорт через приложение Армия+.
Министерство обороны Украины объяснило, можно ли вернуться из СЗЧ через приложение Армия+.

«Да, такой алгоритм остается действующим. Для восстановления на службе военнослужащий может подать соответствующий рапорт через приложение Армия+», — заявили в министерстве.

Подразделения ВСП обрабатывают эти рапорты, после чего направляют военнослужащих в один из батальонов резерва.

В частности, после поступления рапорта ВСП организует:

  • взаимодействие с военнослужащим, который подал рапорт, проверку и уточнение персональных данных военнослужащего, а также документов, необходимых для продолжения прохождения им военной службы;
  • взаимодействие с командованием батальона резерва;
  • работу по направлению (сопровождению) военнослужащего в батальон резерва.

После подтверждения в Армия+ военнослужащий имеет 24 часа, чтобы прибыть в соответствующий орган управления ВСП, получить там предписание и отправиться в резервную часть.

В резервной части этот военнослужащий зачисляется в списки личного состава батальона резерва.

