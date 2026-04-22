В Минобороны отметили, что для восстановления на службе военнослужащий может подать соответствующий рапорт через приложение Армия+.

Фото: glavcom.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство обороны Украины объяснило, можно ли вернуться из СЗЧ через приложение Армия+.

«Да, такой алгоритм остается действующим. Для восстановления на службе военнослужащий может подать соответствующий рапорт через приложение Армия+», — заявили в министерстве.

Подразделения ВСП обрабатывают эти рапорты, после чего направляют военнослужащих в один из батальонов резерва.

В частности, после поступления рапорта ВСП организует:

взаимодействие с военнослужащим, который подал рапорт, проверку и уточнение персональных данных военнослужащего, а также документов, необходимых для продолжения прохождения им военной службы;

взаимодействие с командованием батальона резерва;

работу по направлению (сопровождению) военнослужащего в батальон резерва.

После подтверждения в Армия+ военнослужащий имеет 24 часа, чтобы прибыть в соответствующий орган управления ВСП, получить там предписание и отправиться в резервную часть.

В резервной части этот военнослужащий зачисляется в списки личного состава батальона резерва.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.