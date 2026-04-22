Можно ли вернуться из СЗЧ через приложение Армия+
Министерство обороны Украины объяснило, можно ли вернуться из СЗЧ через приложение Армия+.
«Да, такой алгоритм остается действующим. Для восстановления на службе военнослужащий может подать соответствующий рапорт через приложение Армия+», — заявили в министерстве.
Подразделения ВСП обрабатывают эти рапорты, после чего направляют военнослужащих в один из батальонов резерва.
В частности, после поступления рапорта ВСП организует:
- взаимодействие с военнослужащим, который подал рапорт, проверку и уточнение персональных данных военнослужащего, а также документов, необходимых для продолжения прохождения им военной службы;
- взаимодействие с командованием батальона резерва;
- работу по направлению (сопровождению) военнослужащего в батальон резерва.
После подтверждения в Армия+ военнослужащий имеет 24 часа, чтобы прибыть в соответствующий орган управления ВСП, получить там предписание и отправиться в резервную часть.
В резервной части этот военнослужащий зачисляется в списки личного состава батальона резерва.
