  1. В Україні

Чи можна повернутися із СЗЧ через застосунок Армія+

17:27, 22 квітня 2026
У Міноборони зазначили, що для поновлення на службі військовослужбовець може подати відповідний рапорт через застосунок Армія+.
Фото: glavcom.ua
Міністерство оборони України пояснило, чи можна повернутися із СЗЧ через застосунок Армія+.

«Так, такий алгоритм залишається чинним. Для поновлення на службі військовослужбовець може подати відповідний рапорт через застосунок Армія+», - заявили у міністерстві.

Підрозділи ВСП опрацьовують ці рапорти, після чого скеровують військовослужбовців в один із батальйонів резерву.

Зокрема, після надходження рапорту ВСП організовує:

  • взаємодію з військовим, який подав рапорт, перевірку та уточнення персональних даних військового, а також документів, необхідних для продовження проходження ним військової служби;
  • взаємодію з командуванням батальйону резерву;
  • роботу щодо направлення (супроводження) військового до батальйону резерву.

Після підтвердження в Армія+ військовий має 24 години, щоб прибути у відповідний орган управління ВСП, отримати там припис та відбути до резервної частини.

У резервній частині цей військовий зараховується до списків особового складу батальйону резерву.

військовослужбовці міноборони Армія+ СЗЧ

