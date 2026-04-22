У Міноборони зазначили, що для поновлення на службі військовослужбовець може подати відповідний рапорт через застосунок Армія+.

Міністерство оборони України пояснило, чи можна повернутися із СЗЧ через застосунок Армія+.

«Так, такий алгоритм залишається чинним. Для поновлення на службі військовослужбовець може подати відповідний рапорт через застосунок Армія+», - заявили у міністерстві.

Підрозділи ВСП опрацьовують ці рапорти, після чого скеровують військовослужбовців в один із батальйонів резерву.

Зокрема, після надходження рапорту ВСП організовує:

взаємодію з військовим, який подав рапорт, перевірку та уточнення персональних даних військового, а також документів, необхідних для продовження проходження ним військової служби;

взаємодію з командуванням батальйону резерву;

роботу щодо направлення (супроводження) військового до батальйону резерву.

Після підтвердження в Армія+ військовий має 24 години, щоб прибути у відповідний орган управління ВСП, отримати там припис та відбути до резервної частини.

У резервній частині цей військовий зараховується до списків особового складу батальйону резерву.

