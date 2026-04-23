Поступление-2026: началась регистрация на экзамены в магистратуру и аспирантуру — что нужно знать

С 23 апреля в Украине стартовала регистрация на вступительные экзамены в магистратуру и аспирантуру, которая продлится до 14 мая.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 23 апреля по 14 мая продолжается регистрация на вступительные экзамены в магистратуру и аспирантуру. Речь идет о едином вступительном экзамене (ЕВИ), едином профессиональном вступительном испытании (ЕФВВ) и едином вступительном испытании по методологии научных исследований (ЕВВ). Участие в этих тестах является обязательным для всех, кто планирует поступать в магистратуру или аспирантуру. Об этом сообщает Министерство образования.

Как зарегистрироваться

Регистрацию проводят приемные комиссии учреждений высшего образования. Подать документы можно лично или дистанционно, отправив сканированные копии документов по электронной почте.

В случае дистанционной регистрации заявление-анкету необходимо подписать квалифицированной электронной подписью (КЭП). Исключение предусмотрено для поступающих с временно оккупированных территорий — они могут подавать документы без КЭП.

Какие экзамены нужно сдавать

ЕВИ является обязательным для всех поступающих и включает тест общей учебной компетентности (ТЗНК) и иностранный язык на выбор: английский, немецкий, французский или испанский.

ЕФВВ требуется для поступления в магистратуру по выбранной специальности в соответствии с приложением 12 к Порядку приема в вузы.

ЕВВ необходимо сдавать для поступления в аспирантуру и включает тест по методологии научных исследований.

Также предусмотрен экзамен по специальности: для поступления в аспирантуру его проводят в учреждении высшего образования, а для магистратуры — это профессиональный экзамен, если не сдается ЕФВВ (кроме творческих специальностей, где требуется и профессиональный экзамен, и ЕФВВ).

Что нужно указать в заявлении при дистанционной регистрации

При заполнении анкеты поступающие указывают населенный пункт в Украине или за рубежом, где планируют сдавать экзамены, выбирают иностранный язык для ЕВИ, а также могут выбрать до двух предметных тестов ЕФВВ для магистратуры.

Важные условия поступления в 2026 году

Для поступления в магистратуру можно подать до 10 заявлений, из которых не более пяти — на бюджетные места. Для всех заявлений обязательно определяется приоритетность, где 1 — наивысший. Минимальный конкурсный балл для участия в отборе на бюджет составляет 130.

Для поступления в аспирантуру необходимо набрать не менее 300 баллов по результатам ЕВИ (ТЗНК и иностранный язык). Обучение на дневной форме возможно только за счет государственного или регионального заказа.

Сдача экзаменов за границей

Предусмотрена возможность сдачи тестов для поступления в магистратуру за пределами Украины во время основной сессии. Однако количество мест в зарубежных центрах ограничено, поэтому при исчерпании квот выбрать определенный город будет невозможно.

Вступительные испытания в магистратуру будут проходить в две сессии. Основная регистрация продлится с 23 апреля по 14 мая, при этом обработка документов завершится 19 мая. Также предусмотрен дополнительный период регистрации с 26 по 28 мая, документы в это время будут обрабатываться до 1 июня.

Основная сессия тестирования для поступления в магистратуру пройдет с 26 июня по 14 июля, а результаты объявят до 23 июля. Дополнительная сессия состоится с 3 по 21 августа, ее результаты будут известны до 21 августа. Приглашения на основную сессию появятся в личных кабинетах участников до 19 июня, а на дополнительную — до 28 июля.

Что касается поступления в аспирантуру, график аналогичный: регистрация продлится с 23 апреля по 14 мая с обработкой документов до 19 мая, а дополнительный период подачи — с 26 по 28 мая с обработкой до 1 июня.

Основная сессия экзаменов в аспирантуру запланирована на период с 14 по 29 июля, результаты сообщат до 7 августа. Дополнительная сессия пройдет с 24 по 28 августа, а ее результаты станут известны до 4 сентября.

Информацию о месте и времени проведения основной сессии участники получат в своих кабинетах до 19 июня, для дополнительной сессии — до 19 августа.

Дополнительная сессия доступна тем, кто по уважительным причинам не смог принять участие в тестировании основной сессии, не смог начать или завершить выполнение заданий, а также тем, кто выбрал сдавать ЕФВВ по направлениям, предметные тесты по которым проходят одновременно во время основной сессии.

Какие документы нужно подготовить для регистрации

Понадобятся документ, удостоверяющий личность, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или документ о его отсутствии, документ о полученной степени высшего образования или справка о завершении обучения в 2026 году, фотография для документов, а также медицинское заключение — при необходимости создания специальных условий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.