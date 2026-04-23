Вступ-2026: почалась реєстрація на іспити до магістратури та аспірантури — що потрібно знати

З 23 квітня по 14 травня триває реєстрація на вступні іспити до магістратури та аспірантури. Це єдиний вступний іспит (ЄВІ), єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) та єдине вступне випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ). Участь у цих тестах є обов’язковою для всіх, хто планує вступати до магістратури або аспірантури. Про це інформує Міністерство освіти.

Як зареєструватися

Реєстрацію проводять приймальні комісії закладів вищої освіти. Подати документи можна особисто або дистанційно, надіславши скановані копії документів електронною поштою.

У разі дистанційної реєстрації заяву-анкету потрібно підписати кваліфікованим електронним підписом (КЕП). Виняток передбачено для вступників із тимчасово окупованих територій — вони можуть подавати документи без КЕП.

Кому які іспити потрібно складати

ЄВІ — обов’язковий для всіх вступників (тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) та іноземна мова на вибір: англійська, німецька, французька або іспанська);

ЄФВВ — для вступу до магістратури (за обраною спеціальністю відповідно до додатка 12 до Порядку прийому в ЗВО);

ЄВВ — для вступу до аспірантури (методологія наукових досліджень);

Іспит зі спеціальності:

— для вступу до аспірантури — проводять у закладі вищої освіти;

— для вступу до магістратури — фаховий іспит, якщо не складається ЄФВВ (крім творчих спеціальностей; для творчих — і фаховий іспит, і ЄФВВ).

Що потрібно вказати в заяві в разі дистанційної реєстрації

Під час заповнення заяви-анкети вступники зазначають:

населений пункт в Україні або за кордоном для складання іспитів;

іноземну мову для ЄВІ;

до двох предметних тестів ЄФВВ (для магістратури).

Важливі умови вступу у 2026 році

Для магістратури:

можна подати до 10 заяв, з яких не більше ніж 5 — на бюджетні місця;

для всіх заяв обов’язково визначається пріоритетність (де 1 — найвищий);

мінімальний конкурсний бал для участі у відборі на бюджет — 130.

Для аспірантури:

для допуску до конкурсу потрібно набрати щонайменше 300 балів за ЄВІ (ТЗНК + іноземна мова);

вступ на денну форму навчання відбувається суто на місця державного або регіонального замовлення.

Складання іспитів за кордоном:

передбачено можливість складання тестів для вступу до магістратури в межах основної сесії за межами України;

кількість місць у закордонних центрах обмежена, тому в разі вичерпання квот обрати певне місто буде неможливо.

Вступні випробування до магістратури проходитимуть у дві сесії. Основна реєстрація триватиме з 23 квітня до 14 травня, при цьому опрацювання документів завершиться 19 травня. Також передбачено додатковий період реєстрації з 26 по 28 травня, документи в цей час оброблятимуть до 1 червня.

Основна сесія тестування для вступу до магістратури відбудеться з 26 червня по 14 липня, а результати оголосять до 23 липня. Додаткова сесія проходитиме з 3 по 21 серпня, її результати будуть відомі до 21 серпня. Запрошення на основну сесію з’являться в особистих кабінетах учасників до 19 червня, а на додаткову — до 28 липня.

Щодо вступу до аспірантури, графік подібний: реєстрація триватиме з 23 квітня до 14 травня з опрацюванням документів до 19 травня, а додатковий період подачі — з 26 по 28 травня з опрацюванням до 1 червня.

Основна сесія іспитів до аспірантури запланована на період з 14 по 29 липня, результати повідомлять до 7 серпня. Додаткова сесія проходитиме з 24 по 28 серпня, а її результати стануть відомі до 4 вересня.

Інформацію про місце та час проведення основної сесії учасники отримають у своїх кабінетах до 19 червня, для додаткової сесії — до 19 серпня.

Додаткова сесія доступна тим, хто з поважних причин:

⁠не зміг узяти участі в тестуванні основної сесії;

не зміг розпочати або завершити виконання завдань вступного випробування;

вибрав складати ЄФВВ за спрямуваннями, предметні тести з яких відбуваються одночасно під час основної сесії.

Які документи підготувати для реєстрації

документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) або документ про його відсутність;

документ про здобутий ступінь вищої освіти або довідку про завершення навчання у 2026 році;

фотокартку для документів;

медичний висновок (у разі потреби створення спеціальних умов).

