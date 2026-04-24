  1. В Украине

Обязан ли глава поселкового совета выплачивать работникам премии

07:36, 24 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Премирование является правом руководителя и осуществляется в пределах утвержденного фонда оплаты труда.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава поселкового совета не обязан выплачивать премии работникам — это его право, а не обязанность.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В соответствии с постановлением Кабмина об оплате труда работников органов власти, руководитель органа местного самоуправления может в пределах утвержденного фонда устанавливать надбавки за достижения в работе или выполнение важных задач, а также премировать работников.

В местных органах власти формируется отдельный фонд премирования — он составляет не менее 10% должностных окладов и может увеличиваться за счет экономии фонда оплаты труда. В то же время конкретные условия, порядок и размеры премий определяются во внутреннем положении о премировании.

В Госслужбе по вопросам труда поясняют, что решение о премировании принимается с учетом результатов работы работников и в пределах имеющихся бюджетных ресурсов.

Таким образом, выплата премий является дискреционным полномочием руководителя и зависит от утвержденных расходов и внутренних правил органа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Гоструда премия трудовые отношения

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]