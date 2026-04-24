Обязан ли глава поселкового совета выплачивать работникам премии

Премирование является правом руководителя и осуществляется в пределах утвержденного фонда оплаты труда.

Глава поселкового совета не обязан выплачивать премии работникам — это его право, а не обязанность.

В соответствии с постановлением Кабмина об оплате труда работников органов власти, руководитель органа местного самоуправления может в пределах утвержденного фонда устанавливать надбавки за достижения в работе или выполнение важных задач, а также премировать работников.

В местных органах власти формируется отдельный фонд премирования — он составляет не менее 10% должностных окладов и может увеличиваться за счет экономии фонда оплаты труда. В то же время конкретные условия, порядок и размеры премий определяются во внутреннем положении о премировании.

В Госслужбе по вопросам труда поясняют, что решение о премировании принимается с учетом результатов работы работников и в пределах имеющихся бюджетных ресурсов.

Таким образом, выплата премий является дискреционным полномочием руководителя и зависит от утвержденных расходов и внутренних правил органа.

