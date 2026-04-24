Чи зобов'язаний голова селищної ради виплачувати працівникам премії

Преміювання є правом керівника і здійснюється в межах затвердженого фонду оплати праці.

Голова селищної ради не зобов’язаний виплачувати премії працівникам — це його право, а не обов’язок.

Відповідно до постанови Кабміну про оплату праці працівників органів влади, керівник органу місцевого самоврядування може в межах затвердженого фонду встановлювати надбавки за досягнення у роботі або виконання важливих завдань, а також преміювати працівників.

У місцевих органах влади формується окремий фонд преміювання — він становить не менше 10% посадових окладів і може збільшуватися за рахунок економії фонду оплати праці. Водночас конкретні умови, порядок і розміри премій визначаються у внутрішньому положенні про преміювання.

У Держпраці пояснюють, що рішення про преміювання ухвалюється з урахуванням результатів роботи працівників і в межах наявних бюджетних ресурсів.

Таким чином, виплата премій є дискреційним повноваженням керівника та залежить від затверджених видатків і внутрішніх правил органу.

