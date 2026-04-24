  1. В Україні

Чи зобов'язаний голова селищної ради виплачувати працівникам премії

07:36, 24 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Преміювання є правом керівника і здійснюється в межах затвердженого фонду оплати праці.
Чи зобов'язаний голова селищної ради виплачувати працівникам премії
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова селищної ради не зобов’язаний виплачувати премії працівникам — це його право, а не обов’язок.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Відповідно до постанови Кабміну про оплату праці працівників органів влади, керівник органу місцевого самоврядування може в межах затвердженого фонду встановлювати надбавки за досягнення у роботі або виконання важливих завдань, а також преміювати працівників.

У місцевих органах влади формується окремий фонд преміювання — він становить не менше 10% посадових окладів і може збільшуватися за рахунок економії фонду оплати праці. Водночас конкретні умови, порядок і розміри премій визначаються у внутрішньому положенні про преміювання.

У Держпраці пояснюють, що рішення про преміювання ухвалюється з урахуванням результатів роботи працівників і в межах наявних бюджетних ресурсів.

Таким чином, виплата премій є дискреційним повноваженням керівника та залежить від затверджених видатків і внутрішніх правил органу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Держпраці премія трудові відносини

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]