Адвокатов Киевской области призвали погасить задолженность по ежегодному взносу

17:32, 26 апреля 2026
Совет адвокатов Киевской области призывает адвокатов, имеющих задолженность, не откладывать ее урегулирование.
Совет адвокатов Киевской области заявила, что повторно обращает внимание адвокатов на необходимость надлежащего выполнения профессиональной обязанности по уплате ежегодного взноса на обеспечение реализации адвокатского самоуправления.

Как и предусмотрено законодательством, в 2026 году размер взноса составляет 3328 грн, что соответствует одному прожиточному минимуму для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января года. В соответствии с установленным порядком, 1664 грн уплачивается на счет Совета адвокатов Киевской области и 1664 грн — на счет Национальной ассоциации адвокатов Украины. Взнос считается уплаченным только при условии поступления средств на оба счета.

«В то же время, по имеющейся информации, часть адвокатов до сих пор не выполнила эту обязанность не только за текущий год, но и за предыдущие периоды. Наличие задолженности может иметь последствия, связанные с дисциплинарной ответственностью и другими предусмотренными механизмами реагирования.

Совет адвокатов Киевской области призывает адвокатов, имеющих задолженность, не откладывать ее урегулирование, а также своевременно выполнять обязанности за 2026 год. От этого зависит не только надлежащее функционирование органов адвокатского самоуправления, но и уровень доверия к профессии в целом», — говорится в заявлении.

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета».

