Адвокатів Київщини закликали погасити заборгованість по щорічному внеску

17:32, 26 квітня 2026
Рада адвокатів Київської області закликає адвокатів, які мають заборгованість, не відкладати її врегулювання.
Рада адвокатів Київської області заявила, що повторно звертає увагу адвокатів на необхідність належного виконання професійного обов’язку зі сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.

Як і передбачено законодавством, у 2026 році розмір внеску становить 3328 грн, що відповідає одному прожитковому мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня року. Відповідно до встановленого порядку, 1664 грн сплачується на рахунок Ради адвокатів Київської області та 1664 грн — на рахунок Національної асоціації адвокатів України. Внесок вважається сплаченим лише за умови надходження коштів на обидва рахунки.

«Водночас, за наявною інформацією, частина адвокатів досі не виконала цей обов’язок не лише за поточний рік, але й за попередні періоди. Наявність заборгованості може мати наслідки, пов’язані з дисциплінарною відповідальністю та іншими передбаченими механізмами реагування.

Рада адвокатів Київської області закликає адвокатів, які мають заборгованість, не відкладати її врегулювання, а також своєчасно виконувати обов’язки за 2026 рік. Від цього залежить не лише належне функціонування органів адвокатського самоврядування, але й рівень довіри до професії в цілому», - йдеться у заяві.

