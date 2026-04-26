Прага без автомобилей – летом в центре города планируют ограничить движение транспорта

20:26, 26 апреля 2026
Предложение мэрии о запрете частного транспорта в центральной части столицы подверглось критике со стороны представителей районов, которые указывают на возможное увеличение нагрузки на другие территории.
Прага без автомобилей – летом в центре города планируют ограничить движение транспорта
Фото: IDNES
В Праге развернулась дискуссия вокруг инициативы городских властей ограничить въезд частных автомобилей в центр города в летние месяцы. Об этом сообщает IDNES.

Идею запрета въезда частного транспорта с целью уменьшения трафика и повышения комфорта в центральной части города предложил заместитель мэра, представитель Пиратской партии Яромир Беранек.

В то же время инициативу раскритиковали транспортные советники семи районов столицы. Они считают, что такое решение приведет к увеличению нагрузки на другие части города, в частности те, где уже наблюдается интенсивное движение транспорта.

По их словам, центр без автомобилей станет более комфортным прежде всего для туристов, тогда как для жителей периферийных районов ситуация может ухудшиться из-за роста трафика.

Кроме того, советники заявили, что узнали об этом предложении из СМИ, хотя, по их мнению, такие инициативы должны предварительно обсуждаться с соответствующими представителями районов.

Чехия авто транспорт

