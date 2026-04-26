Прага без авто – влітку в центрі міста хочуть обмежити рух транспорту

Пропозицію мерії щодо заборони приватного транспорту в центральній частині столиці розкритикували представники районів, які вказують на можливе зростання навантаження на інші території.

У Празі розгорнулася дискусія навколо ініціативи міської влади обмежити в’їзд приватних автомобілів у центр міста в літні місяці. Про це повідомляє IDNES.

Ідею заборони в’їзду приватного транспорту з метою зменшення трафіку та підвищення комфорту в центральній частині міста запропонував заступник мера, представник Піратської партії Яромир Беранек.

Водночас ініціативу розкритикували транспортні радники семи районів столиці. Вони вважають, що таке рішення призведе до збільшення навантаження на інші частини міста, зокрема ті, де вже спостерігається інтенсивний рух транспорту.

За їхніми словами, центр без автомобілів стане більш комфортним передусім для туристів, тоді як для мешканців периферійних районів ситуація може погіршитися через зростання трафіку.

Крім того, радники заявили, що дізналися про цю пропозицію зі ЗМІ, хоча, на їхню думку, такі ініціативи мали б попередньо обговорюватися з відповідними представниками районів.

