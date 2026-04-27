Виза, а не защита: суд в Германии объяснил, когда украинцам не могут отказать в статусе

Пребывание в Польше не стало основанием для отказа в рассмотрении заявления.

Суд в Германии признал, что длительное пребывание украинца в другой стране ЕС само по себе не является основанием для отказа в предоставлении временной защиты.

Как следует из решения 3 B 535/25 от 21 апреля 2026 года, ключевым критерием для получения защиты по §24 Закона о пребывании в Германии (AufenthG) является отсутствие полноценного статуса временной защиты в предыдущей стране.

В рассматриваемом деле гражданин Украины длительное время находился в Польше на основании визы типа D. Суд отметил, что такой статус не приравнивается к временной защите в соответствии с директивами Европейского Союза. Поскольку лицо не получало защиту в другой стране ЕС, немецкий суд обязал миграционные органы рассмотреть его заявление и предоставить соответствующий статус.

Суд указал:

Пункт 51. Хотя с ответчиком следует согласиться, что перемещенные лица в принципе могут получить временную защиту только в одном государстве-члене, в связи с чем любое требование о временной защите в любом случае исключается, если перемещенному лицу другим государством-членом было выдано разрешение на проживание в понимании статьи 8 Massenzustrom-Richtlinie (официальное название: Директива Совета 2001/55/ЕС о минимальных стандартах предоставления временной защиты в случае массового притока перемещенных лиц). Однако сам по себе факт того, что перемещенное лицо до своего въезда длительное время фактически находилось в другом государстве-члене (в данном случае: в Польше), где оно находилось в безопасности, не лишает его права на временную защиту.

Пункт 52. С ответчиком следует согласиться, что перемещенные лица в принципе могут получить временную защиту в смысле Директивы о массовом притоке только в одном государстве-члене Европейского Союза. Это подтверждается следующим указанием, содержащимся в предложениях 6 и 7 16-го преамбульного пункта Исполнительного решения (ЕС) 2022/382:

«Как только государство-член выдало разрешение на проживание в соответствии с Директивой 2001/55/ЕС, лицо, пользующееся временной защитой, хотя и имеет право путешествовать в пределах Союза в течение 90 дней в любой 180-дневный период, однако может реализовывать права, вытекающие из временной защиты, только в том государстве-члене, которое выдало разрешение на проживание. Это не должно лишать государство-член возможности принимать решение о выдаче таким лицам разрешения на проживание в любое время».

Решение имеет практическое значение для украинцев, которые находились в других странах Европы на основании рабочих виз или видов на жительство, но не оформляли там статус защиты и впоследствии обратились за ним в Германии.

