  1. В Украине

Первые из 100 новых вагонов УЗ выходят на маршруты: что изменится для пассажиров

13:23, 27 апреля 2026
Укрзализныця начала поэтапное обновление пассажирского подвижного состава: в рамках проекта к 2028 году будет поставлено 100 новых вагонов украинского производства.
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о продолжении системного обновления подвижного состава «Укрзализныци», в рамках которого предусмотрены поставки 100 новых пассажирских вагонов украинского производства.

По ее словам, речь идет о купейных, инклюзивных вагонах и вагонах нового поколения с увеличенным на 20 лет сроком эксплуатации. Общая стоимость проекта составляет около 6,5 млрд грн, а поставки будут осуществляться поэтапно до мая 2028 года.

Свириденко отметила, что первые новые вагоны уже выходят на маршруты в составе флагманского поезда, запуск которого намечен на 28 апреля.

К реализации проекта привлечены более 150 украинских предприятий, в том числе прифронтовых и релокированных. Это обеспечивает рабочие места для более 10 тысяч человек и способствует поддержке национальной экономики.

Также отмечается, что новые вагоны отвечают современным требованиям комфорта: они оборудованы улучшенными спальными местами, системами кондиционирования, пандусами, пеленальными столиками и детскими манежами, а также обновленными аккумуляторными батареями, позволяющими заранее настраивать температурный режим перед посадкой пассажиров.

Укрзализныця Юлия Свириденко

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Военным разрешат ввозить авто без налогов — но с ограничениями

Новое законодательство позволит военнослужащим оформить транспорт в частную собственность без уплаты пошлины.

Комитет Рады собирается для рассмотрения законопроекта о возобновлении конкурсов на государственную службу

Конкурсы на государственную службу будут возобновлять согласно установленному графику.

ВС разъяснил, когда хозяйственный суд может отменять аресты по делам о банкротстве

Хозяйственный суд может отменять обременения, наложенные судами других юрисдикций, если они направлены на защиту частных интересов третьих лиц.

Арбитраж и право на справедливый суд: позиция ЕСПЛ

ЕСПЧ подтвердил, что отказ от права на обращение в суд допустим, если он является чётким и добровольным.

Верховный Суд объяснил, когда истец платит за адвоката ответчика

ВС разъяснил, что оставление иска без рассмотрения может обернуться компенсацией расходов, если действия истца были необоснованными.

