Первые из 100 новых вагонов УЗ выходят на маршруты: что изменится для пассажиров

Укрзализныця начала поэтапное обновление пассажирского подвижного состава: в рамках проекта к 2028 году будет поставлено 100 новых вагонов украинского производства.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о продолжении системного обновления подвижного состава «Укрзализныци», в рамках которого предусмотрены поставки 100 новых пассажирских вагонов украинского производства.

По ее словам, речь идет о купейных, инклюзивных вагонах и вагонах нового поколения с увеличенным на 20 лет сроком эксплуатации. Общая стоимость проекта составляет около 6,5 млрд грн, а поставки будут осуществляться поэтапно до мая 2028 года.

Свириденко отметила, что первые новые вагоны уже выходят на маршруты в составе флагманского поезда, запуск которого намечен на 28 апреля.

К реализации проекта привлечены более 150 украинских предприятий, в том числе прифронтовых и релокированных. Это обеспечивает рабочие места для более 10 тысяч человек и способствует поддержке национальной экономики.

Также отмечается, что новые вагоны отвечают современным требованиям комфорта: они оборудованы улучшенными спальными местами, системами кондиционирования, пандусами, пеленальными столиками и детскими манежами, а также обновленными аккумуляторными батареями, позволяющими заранее настраивать температурный режим перед посадкой пассажиров.

