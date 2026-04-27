Перші з 100 нових вагонів УЗ виходять на маршрути: що зміниться для пасажирів

Укрзалізниця розпочала поетапне оновлення пасажирського рухомого складу: у межах проєкту до 2028 року буде поставлено 100 нових вагонів українського виробництва.

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про продовження системного оновлення рухомого складу «Укрзалізниці», у межах якого передбачено постачання 100 нових пасажирських вагонів українського виробництва.

За її словами, йдеться про купейні, інклюзивні вагони та вагони нового покоління зі збільшеним на 20 років строком експлуатації. Загальна вартість проєкту становить близько 6,5 млрд грн, а постачання здійснюватиметься поетапно до травня 2028 року.

Свириденко зазначила, що перші нові вагони вже виходять на маршрути у складі флагманського поїзда, запуск якого заплановано на 28 квітня.

До реалізації проєкту залучено понад 150 українських підприємств, зокрема прифронтових і релокованих. Це забезпечує робочі місця для більш ніж 10 тисяч осіб та сприяє підтримці національної економіки.

Також наголошується, що нові вагони відповідають сучасним вимогам комфорту: вони обладнані покращеними спальними місцями, системами кондиціонування, пандусами, сповивальними столиками та дитячими манежами, а також оновленими акумуляторними батареями, що дають змогу заздалегідь налаштовувати температурний режим перед посадкою пасажирів.

