В ГИАГ объяснили, зачем был изменен подход к админуслугам в строительстве

В ГИАГ подчеркнули, что принятое правительством постановление не меняет базовых правил в сфере строительства и не ослабляет влияние громад.

Фото: diam.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины разъяснила вопросы относительно правительственного постановления, которое предусматривает возможность заказчикам строительства объектов СС1, СС2 выбрать орган для получения административных услуг.

Более 90% всех документов, которые подаются на рассмотрение органов ГАСК, — это уведомления о начале строительных работ и декларации о готовности объектов к эксплуатации (СС1). Речь в основном идет о документах, которые подают обычные граждане при строительстве частных домов, гаражей, дач или хозяйственных сооружений. Остальные касаются школ, больниц, многоквартирных домов, объектов предпринимательской деятельности (СС2).

Решения, внедренные постановлением, не меняют правил строительства, а предоставляют заказчикам альтернативу — возможность выбрать, в какой орган обратиться за административной услугой: в местный орган ГАСК или в ГИАГ.

Потребность в такой альтернативе является объективной. Ежемесячно в ГИАГ, как орган, осуществляющий надзор за деятельностью местных органов ГАСК, поступают десятки обращений относительно их деятельности. Они касаются невозможности получить административные услуги из-за безосновательных отказов, возврата документов на доработку, затягивания их рассмотрения или отсутствия надлежащей коммуникации и т. д. Проблему подтверждают и данные Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭСССБ). Например, в течение 2022–2025 годов доля возвратов на доработку уведомлений о начале строительных работ в органе ГАСК г. Киева составляла 64–70%, во Львове — 36–47%, в Одессе — 27–34%. Для сравнения, за аналогичный период в ГИАГ этот показатель находился на уровне 10–14%. Доля отказов в выдаче разрешений на строительство для объектов СС2 в органах ГАСК в 2025 году составляла в среднем 36%, тогда как в ГИАГ — 20%.

В то же время в пределах предоставленных полномочий у ГИАГ нет достаточных инструментов для оперативного влияния на такие случаи и защиты прав заказчиков строительства. Ситуацию дополнительно усложняет мораторий на проверки органов ГАСК во время военного положения, который ограничивает возможности реагирования.

В результате заказчики иногда оказываются в ситуации, когда не могут по разным причинам получить необходимый документ, а эффективного механизма решения проблемы фактически нет.

Введенные постановлением изменения дают практический выход из такой ситуации: они уменьшают зависимость от одного органа и позволяют обратиться к альтернативному. Это создает реальный механизм защиты прав — не только через обращения, которые не всегда дают результат, а через возможность выбрать другой путь получения услуги и получить дополнительное мнение и разъяснения.

В ГИАГ подчеркнули, что важно четко понимать несколько принципиальных моментов.

Во-первых, влияние органов местного самоуправления не уменьшается. Они, как и прежде, предоставляют административные услуги в пределах делегированных им полномочий и остаются ключевыми участниками процесса.

Во-вторых, такие решения не приводят к централизации. Речь идет не о замене местных органов, а о создании альтернативы: граждане не обязаны отказываться от обращения в органы ГАСК, но получают право выбрать другой орган предоставления админуслуги.

В-третьих, правила строительства остаются неизменными. В Украине действуют единые для всех громад требования относительно строительства, получения разрешительных документов, ввода объектов в эксплуатацию. И ГИАГ, и органы государственного архитектурно-строительного контроля при ОМС работают исключительно в рамках действующего законодательства и государственных строительных норм.

В-четвертых, требования, основания и пределы осуществления мер контроля за строительством четко определены для всех органов госархстройконтроля, и для всех они одинаковы. Ни местные органы ГАСК, ни ГИАГ не могут контролировать меньше или больше, чем это определено законодательством.

В-пятых, все решения относительно строительства и в дальнейшем принимаются в рамках градостроительной документации, утвержденной самими громадами.

«Таким образом, принятое постановление не меняет базовых правил в сфере строительства и не ослабляет влияние громад. Оно вводит дополнительный механизм защиты прав заказчиков в тех случаях, когда существующая система по определенным причинам не работает должным образом», — заявили в ведомстве.

Кроме того, в ГИАГ напоминают, что уже внедрен механизм автоматической регистрации документов по объектам класса последствий СС1. Он одинаково работает как в ГИАГ, так и в местных органах ГАСК. Часть документов уже регистрируется электронной системой без участия должностных лиц. С дальнейшим совершенствованием работы системы доля таких автоматически зарегистрированных документов будет расти, а роль человеческого фактора — соответственно уменьшаться.

Важно и то, что эта инициатива имеет экспериментальный характер и предусматривает дальнейшую оценку ее эффективности. Это означает возможность анализа результатов и доработки подходов с учетом практического опыта и обратной связи от громад.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.