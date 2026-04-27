ГНС Киева предупредила граждан о фишинговых рассылках

Злоумышленники рассылают письма, которые имитируют официальную корреспонденцию ГНС Киева.

Главное управление ГНС в г. Киеве сообщило налогоплательщикам о случаях рассылки фишинговых электронных сообщений неизвестными лицами.

Злоумышленники отправляют письма, которые имитируют официальную корреспонденцию ГНС Киева. В теме сообщений указывается о якобы выявленных расхождениях в отчетности, необходимости ознакомиться с актом проверки и предоставить пояснения для избежания административного ареста активов.

«Такие письма не имеют никакого отношения к столичной налоговой. Они поступают с посторонних электронных адресов и могут содержать вредоносные вложения.

Призываем налогоплательщиков не открывать такие файлы, поскольку это может привести к заражению компьютера и предоставлению злоумышленникам скрытого доступа к нему.

Подчеркиваем: официальная электронная почта Главного управления ГНС в г. Киеве — [email protected]», — добавили в налоговой.

