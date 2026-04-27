ДПС Києва попередила громадян про фішингові розсилки

Зловмисники надсилають листи, які імітують офіційну кореспонденцію ДПС Києва.

Фото: vsviti.com.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС у м. Києві повідомила платників податків про випадки розсилки фішингових електронних повідомлень невідомими особами.

Зловмисники надсилають листи, які імітують офіційну кореспонденцію ДПС Києва. У темі повідомлень зазначається про нібито виявлені розбіжності у звітності, необхідність ознайомлення з актом перевірки та надання пояснень для уникнення адміністративного арешту активів.

«Такі листи не мають жодного стосунку до столичної податкової. Вони надходять зі сторонніх електронних адрес та можуть містити шкідливі вкладення.

Закликаємо платників не відкривати такі файли, оскільки це може призвести до зараження комп’ютера та надання зловмисникам прихованого доступу до нього.

Наголошуємо: офіційна електронна пошта Головного управління ДПС у м. Києві – [email protected]», - додали у податковій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.