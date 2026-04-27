  1. В Украине

Цифровая налоговая: ГНС запускает первый этап трансформации — что изменится для плательщиков

18:30, 27 апреля 2026
Налоговая служба при поддержке международных партнеров готовится начать первый этап цифровой трансформации, предусматривающий внедрение риск-ориентированной CRM-модели, развитие аналитики и запуск пилотных проектов.
Государственная налоговая служба Украины при поддержке международных партнеров начнет первый этап практической реализации цифровой трансформации. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы ГНС Леся Карнаух. Отмечается, что модернизация налоговой системы отвечает актуальным вызовам и общественному запросу на эффективные цифровые сервисы.

В течение недели команда ГНС совместно с экспертами Всемирного банка во главе с Яном Лоеприком прорабатывала ключевые подходы к внедрению трансформации. По итогам этой работы служба готова перейти к первому этапу практического внедрения цифровых изменений.

Специалисты ГНС и Всемирного банка совместно определили пилотные проекты и измеряемые результаты. Основной акцент будет сделан на data-driven подходе — с фокусом на CRM (Compliance Risk Management), аналитику и показатели эффективности.

Концепция трансформации предусматривает четыре этапа. В настоящее время продолжается разработка дорожной карты их реализации.

Первая фаза предусматривает внедрение риск-ориентированного подхода на основе CRM, создание базовой аналитической среды и разработку индикаторов. Ключевой задачей для ГНС является обеспечение качественной имплементации этих решений в рамках существующей инфраструктуры и запуск постепенной трансформации.

Реализацией изменений будет заниматься Офис цифровой трансформации, создание которого продолжается. В его состав войдут специалисты ГНС и независимые эксперты, которые будут работать при поддержке швейцарско-украинской программы EGAP, реализуемой Фондом Восточная Европа.

Параллельно ГНС сотрудничает с Офисом технической помощи Казначейства США. Специалисты работают над созданием карты бизнес-процессов, которые станут основой для дальнейшей модернизации.

В ГНС отмечают, что приоритетом является обеспечение качества данных, их эффективного использования и внедрение современных аналитических инструментов, что позволит быстрее обрабатывать информацию, точнее выявлять риски и принимать решения на основе аналитики. Служба последовательно движется к модели, в которой ключевые процессы являются автоматизированными, управляемыми и ориентированными на результат.

