  1. В Україні

Цифрова податкова: ДПС запускає перший етап трансформації — що зміниться для платників

18:30, 27 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Податкова служба за підтримки міжнародних партнерів готується розпочати перший етап цифрової трансформації, який передбачає впровадження ризик-орієнтованої CRM-моделі, розвиток аналітики та запуск пілотних проєктів.
фото: ДПС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна податкова служба України за підтримки міжнародних партнерів розпочне перший етап практичної реалізації цифрової трансформації. Про це повідомила виконувачка обов’язків голови ДПС Леся Карнаух. Зазначається, що модернізація податкової системи відповідає актуальним викликам і суспільному запиту на ефективні цифрові сервіси.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Протягом тижня команда ДПС спільно з експертами Світового банку на чолі з Яном Лоепріком опрацьовувала ключові підходи до впровадження трансформації. За підсумками цієї роботи служба готова перейти до першого етапу практичного впровадження цифрових змін.

Фахівці ДПС та Світового банку спільно визначили пілотні проєкти, вимірювані результати. Зосередимося на data-driven підході – з акцентом на CRM (Compliance Risk Management), аналітику та індикатори ефективності.

Концепція трансформації передбачає чотири етапи. Наразі триває розробка дорожньої карти їх реалізації.

Перша фаза – впровадження ризик-орієнтованого підходу на основі CRM, створення базового аналітичного середовища та розробка індикаторів. І ключове для ДПС – забезпечити якісну імплементацію цих рішень у межах існуючої інфраструктури та почати поступову трансформацію.

Реалізацією змін займатиметься Офіс цифрової трансформації, наразі триває його створення. До його складу увійдуть фахівці ДПС, незалежні експерти, які працюватимуть за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, що реалізується Фондом Східна Європа.

Паралельно ДПС співпрацює з Офісом технічної допомоги Казначейства США. Фахівці працюють над створенням карти бізнес-процесів, які стануть основою для подальшої модернізації.

У ДПС зазначають, що пріоритетом є забезпечення якості даних, їх ефективного використання та впровадження сучасних аналітичних інструментів, що дозволить швидше обробляти інформацію, точніше виявляти ризики й ухвалювати рішення на основі аналітики. Служба послідовно рухається до моделі, в якій ключові процеси є автоматизованими, керованими та орієнтованими на результат.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]