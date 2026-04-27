Цифрова податкова: ДПС запускає перший етап трансформації — що зміниться для платників

Податкова служба за підтримки міжнародних партнерів готується розпочати перший етап цифрової трансформації, який передбачає впровадження ризик-орієнтованої CRM-моделі, розвиток аналітики та запуск пілотних проєктів.

Державна податкова служба України за підтримки міжнародних партнерів розпочне перший етап практичної реалізації цифрової трансформації. Про це повідомила виконувачка обов’язків голови ДПС Леся Карнаух. Зазначається, що модернізація податкової системи відповідає актуальним викликам і суспільному запиту на ефективні цифрові сервіси.

Протягом тижня команда ДПС спільно з експертами Світового банку на чолі з Яном Лоепріком опрацьовувала ключові підходи до впровадження трансформації. За підсумками цієї роботи служба готова перейти до першого етапу практичного впровадження цифрових змін.

Фахівці ДПС та Світового банку спільно визначили пілотні проєкти, вимірювані результати. Зосередимося на data-driven підході – з акцентом на CRM (Compliance Risk Management), аналітику та індикатори ефективності.

Концепція трансформації передбачає чотири етапи. Наразі триває розробка дорожньої карти їх реалізації.

Перша фаза – впровадження ризик-орієнтованого підходу на основі CRM, створення базового аналітичного середовища та розробка індикаторів. І ключове для ДПС – забезпечити якісну імплементацію цих рішень у межах існуючої інфраструктури та почати поступову трансформацію.

Реалізацією змін займатиметься Офіс цифрової трансформації, наразі триває його створення. До його складу увійдуть фахівці ДПС, незалежні експерти, які працюватимуть за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, що реалізується Фондом Східна Європа.

Паралельно ДПС співпрацює з Офісом технічної допомоги Казначейства США. Фахівці працюють над створенням карти бізнес-процесів, які стануть основою для подальшої модернізації.

У ДПС зазначають, що пріоритетом є забезпечення якості даних, їх ефективного використання та впровадження сучасних аналітичних інструментів, що дозволить швидше обробляти інформацію, точніше виявляти ризики й ухвалювати рішення на основі аналітики. Служба послідовно рухається до моделі, в якій ключові процеси є автоматизованими, керованими та орієнтованими на результат.

