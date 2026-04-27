Льготы для бизнеса не работают: какие проблемы реализации закона о трудоустройстве лиц с инвалидностью

18:03, 27 апреля 2026
Даниил Гетманцев заявил, что работодатели, готовые трудоустраивать людей с инвалидностью, фактически лишены возможности воспользоваться государственной поддержкой, поскольку предусмотренные законом льготы не работают из-за отсутствия подзаконных актов и механизмов их реализации.
Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что работодатели, которые стремятся трудоустраивать людей с инвалидностью, на данный момент не могут в полной мере воспользоваться государственной поддержкой, несмотря на соответствующие обещания.

По его словам, в прошлом году был принят закон, который меняет подход к трудоустройству лиц с инвалидностью и предусматривает не только формальное выполнение квот, но и реальную работу, адаптацию и интеграцию таких работников. Он отметил, что документом введены модели трудовой интеграции и защищённого трудоустройства, которые должны были работать на практике.

В то же время, как подчеркнул Гетманцев, несмотря на открытую возможность для бизнеса участвовать в этих моделях, обещанные государством стимулы фактически не действуют. По его словам, отсутствуют подзаконные акты, определяющие механизмы подтверждения статуса и получения поддержки, не налажен электронный обмен данными между Пенсионным фондом и налоговыми органами, а также отсутствует реальный доступ к льготам и компенсациям.

Гетманцев подчеркнул, что фактически такие предприятия можно создавать, однако воспользоваться предусмотренными преимуществами сейчас невозможно. Он также отметил, что в такой ситуации возникает вопрос, не формируется ли снова система «для галочки» вместо создания реальных рабочих мест.

Также он добавил, что бизнес уже готов работать честно и создавать инклюзивные рабочие места, однако государство должно выполнить свою часть обязательств и обеспечить реальную поддержку. Депутат подчеркнул, что прошло почти три месяца с момента вступления в силу соответствующих норм, однако работодатели до сих пор не могут воспользоваться предусмотренными законом льготами и компенсациями.

Гетманцев заявил, что такая ситуация является недопустимой, и призвал правительство незамедлительно принять необходимые решения, чтобы система начала полноценно работать.

