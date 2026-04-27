  1. В Україні

Пільги для бізнесу не працюють: які проблеми реалізації закону про працевлаштування осіб з інвалідністю

18:03, 27 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Данило Гетманцев заявив, що роботодавці, які готові працевлаштовувати людей з інвалідністю, фактично позбавлені можливості скористатися державною підтримкою, оскільки передбачені законом пільги не працюють через відсутність підзаконних актів і механізмів їх реалізації.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що роботодавці, які прагнуть працевлаштовувати людей з інвалідністю, наразі не можуть повноцінно скористатися державною підтримкою, попри відповідні обіцянки.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, торік було ухвалено закон, який змінює підхід до працевлаштування осіб з інвалідністю і передбачає не лише формальне виконання квот, а реальну роботу, адаптацію та інтеграцію таких працівників. Він зазначив, що документом запроваджено моделі трудової інтеграції та захищеного працевлаштування, які мали б працювати на практиці.

Водночас, як підкреслив Гетманцев, попри відкриту можливість для бізнесу долучатися до цих моделей, обіцяні державою стимули фактично не діють. За його словами, відсутні підзаконні акти, які визначають механізми підтвердження статусу та отримання підтримки, не налагоджено електронний обмін даними між Пенсійним фондом і податковими органами, а також немає реального доступу до пільг і компенсацій.

Гетманцев наголосив, що фактично такі підприємства можна створювати, однак скористатися передбаченими перевагами наразі неможливо. Він також зауважив, що в такій ситуації виникає питання, чи не формується знову система «для галочки», замість створення реальних робочих місць.

Також він додав, що бізнес уже готовий працювати чесно та створювати інклюзивні робочі місця, однак держава має виконати свою частину зобов’язань і забезпечити реальну підтримку. Депутат підкреслив, що минуло майже три місяці з моменту набрання чинності відповідними нормами, однак роботодавці досі не можуть скористатися передбаченими законом пільгами і компенсаціями.

Гетманцев наголосив, що така ситуація є неприпустимою, і закликав уряд невідкладно ухвалити необхідні рішення, щоб система запрацювала повноцінно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

бізнес пільги

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]