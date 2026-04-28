Одна или несколько: как розничному торговцу отчитываться по акцизу при наличии сети магазинов
ГНС в ресурсе «ЗІР» предоставила четкий алгоритм: сколько деклараций и приложений 5 нужно подавать, если ваши пункты продажи разбросаны по разным районам или городам. Все зависит от «географии» ваших магазинов и административного подчинения территорий.
Сценарий 1: Все магазины — в пределах одной громады
Если все ваши торговые точки расположены на территории, которая подчиняется одному органу местного самоуправления (то есть имеют одинаковый Код территории по Кодификатору), жизнь бухгалтера значительно упрощается.
В таком случае вы подаете:
одну декларацию по акцизному налогу;
одно Приложение 5 к ней.
Сценарий 2: Магазины в разных громадах под опекой разных ГНС
Это наиболее масштабный вариант отчетности. Если ваши пункты продажи расположены на территориях разных громад (разные Коды территорий), которые к тому же обслуживаются разными контролирующими органами, действует правило автономности. Вам необходимо:
- подать отдельную декларацию в каждый контролирующий орган;
- в каждой такой декларации заполнить Приложение 5 по соответствующему Коду территории, где непосредственно осуществляется продажа подакцизных товаров.
Сценарий 3: Разные громады, но одна налоговая
Бывает и так, что торговые точки находятся в разных органах самоуправления (имеют разные Коды территорий), однако все они территориально подчинены одному и тому же контролирующему органу. В этой ситуации действует принцип «одна Декларация — много приложений»:
- вы подаете в налоговую только одну декларацию;
- добавляете к ней такое количество Приложений 5, сколько различных Кодов территорий охватывает ваша деятельность. Каждый Код территории требует отдельного расчета в отдельном приложении.
Важно помнить: ориентиром для заполнения отчетности всегда является третий или дополнительный уровень Кода территории административно-территориальной единицы, где вы фактически продаете акцизный товар.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.