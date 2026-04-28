  1. В Украине

Одна или несколько: как розничному торговцу отчитываться по акцизу при наличии сети магазинов

12:40, 28 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Предприятие, которое реализует подакцизные товары в пунктах продажи разных населенных пунктов, готовится к отчетности по акцизному налогу.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

ГНС в ресурсе «ЗІР» предоставила четкий алгоритм: сколько деклараций и приложений 5 нужно подавать, если ваши пункты продажи разбросаны по разным районам или городам. Все зависит от «географии» ваших магазинов и административного подчинения территорий.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Сценарий 1: Все магазины — в пределах одной громады

Если все ваши торговые точки расположены на территории, которая подчиняется одному органу местного самоуправления (то есть имеют одинаковый Код территории по Кодификатору), жизнь бухгалтера значительно упрощается.

В таком случае вы подаете:

одну декларацию по акцизному налогу;

одно Приложение 5 к ней.

Сценарий 2: Магазины в разных громадах под опекой разных ГНС

Это наиболее масштабный вариант отчетности. Если ваши пункты продажи расположены на территориях разных громад (разные Коды территорий), которые к тому же обслуживаются разными контролирующими органами, действует правило автономности. Вам необходимо:

  • подать отдельную декларацию в каждый контролирующий орган;
  • в каждой такой декларации заполнить Приложение 5 по соответствующему Коду территории, где непосредственно осуществляется продажа подакцизных товаров.

Сценарий 3: Разные громады, но одна налоговая

Бывает и так, что торговые точки находятся в разных органах самоуправления (имеют разные Коды территорий), однако все они территориально подчинены одному и тому же контролирующему органу. В этой ситуации действует принцип «одна Декларация — много приложений»:

  • вы подаете в налоговую только одну декларацию;
  • добавляете к ней такое количество Приложений 5, сколько различных Кодов территорий охватывает ваша деятельность. Каждый Код территории требует отдельного расчета в отдельном приложении.

Важно помнить: ориентиром для заполнения отчетности всегда является третий или дополнительный уровень Кода территории административно-территориальной единицы, где вы фактически продаете акцизный товар.

 Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]