Одна чи декілька: як роздрібному торгівцю звітувати з акцизу за наявності мережі магазинів

Підприємство, яке реалізує підакцизні товари в пунктах продажу різних населених пунктів, готується до звітування щодо акцизного податку.

ДПС у ресурсі «ЗІР» надала чіткий алгоритм: скільки декларацій та додатків 5 потрібно подавати, якщо ваші пункти продажу розкидані по різних районах чи містах. Все залежить від «географії» ваших магазинів та адміністративного підпорядкування територій.

Сценарій 1: Усі магазини — в межах однієї громади

Якщо всі ваші торгові точки розташовані на території, що підпорядковується одному органу місцевого самоврядування (тобто мають однаковий Код території за Кодифікатором), життя бухгалтера значно спрощується.

У такому разі ви подаєте:

одну декларацію з акцизного податку;

один Додаток 5 до неї.

Сценарій 2: Магазини в різних громадах під опікою різних ДПС

Це найбільш масштабний варіант звітності. Якщо ваші пункти продажу розташовані на територіях різних громад (різні Коди територій), які до того ж обслуговуються різними контролюючими органами, діє правило автономності. Вам необхідно:

подати окрему декларацію до кожного контролюючого органу;

у кожній такій декларації заповнити Додаток 5 за відповідним Кодом території, де безпосередньо здійснюється продаж підакцизних товарів.

Сценарій 3: Різні громади, але одна податкова

Буває й так, що торгові точки знаходяться в різних органах самоврядування (мають різні Коди територій), проте всі вони територіально підпорядковані одному й тому самому контролюючому органу. У цій ситуації діє принцип «одна Декларація — багато додатків»:

ви подаєте до податкової лише одну декларацію;

додаєте до неї таку кількість Додатків 5, скільки різних Кодів територій охоплює ваша діяльність. Кожен Код території вимагає окремого розрахунку в окремому додатку.

Важливо пам’ятати: орієнтиром для заповнення звітності завжди є третій або додатковий рівень Коду території адміністративно-територіальної одиниці, де ви фактично продаєте акцизний товар.

