  1. В Украине

В киевском лицее уволили учителя, который на уроке говорил по-русски

18:08, 28 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Представитель языкового омбудсмена провел проверку, составлен административный протокол, с педагогом расторгнуты трудовые отношения.
Фото иллюстративное
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Представитель Уполномоченного по защите государственного языка Игорь Спиридонов по результатам мероприятий государственного контроля в столичном лицее установил нарушение педагогическим работником требований статьи 21 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Об этом сообщили в офисе языкового омбудсмена.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По словам Игоря Спиридонова, ученики старших классов зафиксировали использование учителем негосударственного языка — русского — во время учебного процесса.

Видеозапись длилась менее минуты, однако, как отметил представитель, этого достаточно для правовой оценки в случае, если на ней зафиксировано нарушение требований законодательства.

Руководство лицея сообщило, что педагогические работники были ознакомлены с требованиями языкового законодательства под личную подпись. Также в учреждении планируют усилить контроль за соблюдением языковых норм, разместить информационные материалы, в частности QR-коды со ссылкой на сервис подачи жалоб Уполномоченному по защите государственного языка, а также принять дополнительные меры для недопущения подобных случаев.

По результатам государственного контроля составлен протокол об административном правонарушении. Кроме того, руководство лицея сообщило о прекращении трудовых отношений с педагогом, в отношении которого было установлено нарушение языкового законодательства.

В соответствии со статьёй 21 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев обучение образование язык

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Правительство задумало реформировать Государственную службу Украины по вопросам труда: что ей дадут, а чего лишат

Путем перераспределения функций между ведомствами у Гоструда уберут несвойственные ей задачи, но добавят другие.

Работников в декрете будут заменять по срочным договорам — должности не будут вакантными

В Верховной Раде предлагают закрепить гарантии для работников в декретном отпуске.

ТОП-5 вопросов о ВЛК и мобилизации: от обжалования решений комиссии до дистанционного обновления данных в реестре «Обериг»

Отказ в отсрочке, направление на ВЛК или проблемы с реестром «Обериг» — разбираем пять важнейших вопросов мобилизации в 2026 году.

Мобилизация и бизнес: как забронировать в 2026 году руководство и бенефициаров

Для критически важных предприятий государство предусматривает специальный порядок, который позволяет сохранять руководящий состав без применения общих ограничений.

Перерасчет пенсии по решению суда: почему за реальные выплаты приходится бороться годами

Пенсионные споры 2026: как обойти Постановление № 821 и получить реальные выплаты по решению суда.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]