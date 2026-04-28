В киевском лицее уволили учителя, который на уроке говорил по-русски

Представитель языкового омбудсмена провел проверку, составлен административный протокол, с педагогом расторгнуты трудовые отношения.

Представитель Уполномоченного по защите государственного языка Игорь Спиридонов по результатам мероприятий государственного контроля в столичном лицее установил нарушение педагогическим работником требований статьи 21 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Об этом сообщили в офисе языкового омбудсмена.

По словам Игоря Спиридонова, ученики старших классов зафиксировали использование учителем негосударственного языка — русского — во время учебного процесса.

Видеозапись длилась менее минуты, однако, как отметил представитель, этого достаточно для правовой оценки в случае, если на ней зафиксировано нарушение требований законодательства.

Руководство лицея сообщило, что педагогические работники были ознакомлены с требованиями языкового законодательства под личную подпись. Также в учреждении планируют усилить контроль за соблюдением языковых норм, разместить информационные материалы, в частности QR-коды со ссылкой на сервис подачи жалоб Уполномоченному по защите государственного языка, а также принять дополнительные меры для недопущения подобных случаев.

По результатам государственного контроля составлен протокол об административном правонарушении. Кроме того, руководство лицея сообщило о прекращении трудовых отношений с педагогом, в отношении которого было установлено нарушение языкового законодательства.

В соответствии со статьёй 21 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

