  1. В Україні

У київському ліцеї звільнили вчителя, який на уроці говорив російською

18:08, 28 квітня 2026
Представник мовного омбудсмена провів перевірку, складено адмінпротокол, з педагогом припинено трудові відносини.
У київському ліцеї звільнили вчителя, який на уроці говорив російською
Фото ілюстративне
Представник Уповноваженої із захисту державної мови Ігор Спірідонов за результатами заходів державного контролю в столичному ліцеї встановив порушення педагогічним працівником вимог статті 21 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Про це повідомили в офісі мовного омбудсмена.

За словами Ігоря Спірідонова, учні старших класів зафіксували використання вчителем недержавної мови — російської — під час навчального процесу.

Відеозапис тривав менше хвилини, однак, як зазначив представник, цього достатньо для правової оцінки у випадку, якщо на ньому зафіксовано порушення вимог законодавства.

Керівництво ліцею повідомило, що педагогічні працівники були ознайомлені з вимогами мовного законодавства під особистий підпис. Також у закладі планують посилити контроль за дотриманням мовних норм, розмістити інформаційні матеріали, зокрема QR-коди з посиланням на сервіс подання скарг до Уповноваженого із захисту державної мови, а також вжити додаткових заходів для недопущення подібних випадків.

За результатами державного контролю складено протокол про адміністративне правопорушення. Окрім цього, керівництво ліцею повідомило про припинення трудових відносин із педагогом, щодо якого було встановлено порушення мовного законодавства.

Відповідно до статті 21 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

Київ навчання освіта мова

