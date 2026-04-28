  В Украине

Пенсионный фонд рекомендует оформить новые удостоверения: что нужно знать

20:32, 28 апреля 2026
Пенсионный фонд рекомендует украинцам оформить электронное пенсионное удостоверение, ведь оно обладает такой же юридической силой, как бумажное, но всегда доступно в смартфоне и позволяет не потерять право на льготы.
В Украине многие пенсионеры до сих пор пользуются традиционными бумажными удостоверениями. В то же время в Пенсионном фонде рекомендуют оформить и цифровой вариант, поскольку он значительно удобнее в повседневном использовании.

В ведомстве подчеркивают, что пенсионное удостоверение является официальным документом, который подтверждает право на получение предусмотренных законом льгот. Если документ отсутствует — например, его потеряли, повредили или просто оставили дома — воспользоваться некоторыми льготами, в частности бесплатным проездом, не получится.

Электронное удостоверение имеет такую же юридическую силу, как и бумажное, однако его преимущество в том, что оно хранится в смартфоне. Благодаря этому документ всегда доступен и не может быть утерян, а значит, не требует повторного оформления.

Как получить электронное пенсионное удостоверение

Оформление доступно через официальный вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда. Для этого необходимо:

  • Войти в личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или “Дія.Підпису”.
  • Выбрать раздел, связанный с пенсионным обеспечением, и перейти к подаче заявления на изготовление удостоверения.
  • Указать вариант получения электронного документа без оформления бумажного или пластикового аналога.
  • Ознакомиться с условиями, заполнить персональные данные и продолжить оформление.
  • Загрузить необходимые скан-копии документов и сформировать заявление.
  • Проверить правильность введённой информации и отправить её на рассмотрение.

Необходимые документы:

  • паспорт гражданина Украины;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • актуальная цветная фотография установленного размера;
  • изображение собственной подписи в формате JPG.

Пенсионный фонд ПФУ пенсия пенсия в Украине

