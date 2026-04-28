Пенсионный фонд рекомендует оформить новые удостоверения: что нужно знать
В Украине многие пенсионеры до сих пор пользуются традиционными бумажными удостоверениями. В то же время в Пенсионном фонде рекомендуют оформить и цифровой вариант, поскольку он значительно удобнее в повседневном использовании.
В ведомстве подчеркивают, что пенсионное удостоверение является официальным документом, который подтверждает право на получение предусмотренных законом льгот. Если документ отсутствует — например, его потеряли, повредили или просто оставили дома — воспользоваться некоторыми льготами, в частности бесплатным проездом, не получится.
Электронное удостоверение имеет такую же юридическую силу, как и бумажное, однако его преимущество в том, что оно хранится в смартфоне. Благодаря этому документ всегда доступен и не может быть утерян, а значит, не требует повторного оформления.
Как получить электронное пенсионное удостоверение
Оформление доступно через официальный вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда. Для этого необходимо:
- Войти в личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или “Дія.Підпису”.
- Выбрать раздел, связанный с пенсионным обеспечением, и перейти к подаче заявления на изготовление удостоверения.
- Указать вариант получения электронного документа без оформления бумажного или пластикового аналога.
- Ознакомиться с условиями, заполнить персональные данные и продолжить оформление.
- Загрузить необходимые скан-копии документов и сформировать заявление.
- Проверить правильность введённой информации и отправить её на рассмотрение.
Необходимые документы:
- паспорт гражданина Украины;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- актуальная цветная фотография установленного размера;
- изображение собственной подписи в формате JPG.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.