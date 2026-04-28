Пенсионный фонд рекомендует оформить новые удостоверения: что нужно знать

Пенсионный фонд рекомендует украинцам оформить электронное пенсионное удостоверение, ведь оно обладает такой же юридической силой, как бумажное, но всегда доступно в смартфоне и позволяет не потерять право на льготы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине многие пенсионеры до сих пор пользуются традиционными бумажными удостоверениями. В то же время в Пенсионном фонде рекомендуют оформить и цифровой вариант, поскольку он значительно удобнее в повседневном использовании.

В ведомстве подчеркивают, что пенсионное удостоверение является официальным документом, который подтверждает право на получение предусмотренных законом льгот. Если документ отсутствует — например, его потеряли, повредили или просто оставили дома — воспользоваться некоторыми льготами, в частности бесплатным проездом, не получится.

Электронное удостоверение имеет такую же юридическую силу, как и бумажное, однако его преимущество в том, что оно хранится в смартфоне. Благодаря этому документ всегда доступен и не может быть утерян, а значит, не требует повторного оформления.

Как получить электронное пенсионное удостоверение

Оформление доступно через официальный вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда. Для этого необходимо:

Войти в личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или “Дія.Підпису”.

Выбрать раздел, связанный с пенсионным обеспечением, и перейти к подаче заявления на изготовление удостоверения.

Указать вариант получения электронного документа без оформления бумажного или пластикового аналога.

Ознакомиться с условиями, заполнить персональные данные и продолжить оформление.

Загрузить необходимые скан-копии документов и сформировать заявление.

Проверить правильность введённой информации и отправить её на рассмотрение.

Необходимые документы:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

актуальная цветная фотография установленного размера;

изображение собственной подписи в формате JPG.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.