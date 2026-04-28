Пенсійний фонд рекомендує оформити нові посвідчення: що потрібно знати

Пенсійний фонд рекомендує українцям оформити електронне пенсійне посвідчення, адже воно має таку ж юридичну силу, як паперове, але завжди доступне у смартфоні й дозволяє не втратити право на пільги.

В Україні багато пенсіонерів все ще користуються традиційними паперовими посвідченнями. Водночас у Пенсійному фонді радять оформити й цифровий варіант, адже він значно зручніший у повсякденному використанні.

У відомстві наголошують, що пенсійне посвідчення є офіційним документом, який підтверджує право на отримання передбачених законом пільг. Якщо документ відсутній — наприклад, його загубили, пошкодили або залишили вдома — скористатися деякими пільгами, зокрема безкоштовним проїздом, не вдасться.

Електронне посвідчення має таку ж юридичну силу, як і паперове, але його перевага в тому, що воно зберігається у смартфоні. Завдяки цьому документ завжди доступний і не може бути втрачений, а отже, не потребує повторного оформлення.

Як отримати електронне пенсійне посвідчення

Оформлення доступне через офіційний вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду. Для цього необхідно:

Увійти до особистого кабінету за допомогою КЕП або “Дія.Підпису”.

Обрати розділ, пов’язаний із пенсійним забезпеченням, та перейти до подання заяви на виготовлення посвідчення.

Вказати варіант отримання електронного документа без виготовлення паперового чи пластикового аналога.

Ознайомитися з умовами, заповнити персональні дані та продовжити оформлення.

Завантажити необхідні сканкопії документів і сформувати заявку.

Перевірити правильність внесеної інформації та надіслати її на розгляд.

Для подання заявки знадобляться:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

актуальне кольорове фото встановленого розміру;

зображення власного підпису у форматі JPG.

