Пенсійний фонд рекомендує оформити нові посвідчення: що потрібно знати
В Україні багато пенсіонерів все ще користуються традиційними паперовими посвідченнями. Водночас у Пенсійному фонді радять оформити й цифровий варіант, адже він значно зручніший у повсякденному використанні.
У відомстві наголошують, що пенсійне посвідчення є офіційним документом, який підтверджує право на отримання передбачених законом пільг. Якщо документ відсутній — наприклад, його загубили, пошкодили або залишили вдома — скористатися деякими пільгами, зокрема безкоштовним проїздом, не вдасться.
Електронне посвідчення має таку ж юридичну силу, як і паперове, але його перевага в тому, що воно зберігається у смартфоні. Завдяки цьому документ завжди доступний і не може бути втрачений, а отже, не потребує повторного оформлення.
Як отримати електронне пенсійне посвідчення
Оформлення доступне через офіційний вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду. Для цього необхідно:
- Увійти до особистого кабінету за допомогою КЕП або “Дія.Підпису”.
- Обрати розділ, пов’язаний із пенсійним забезпеченням, та перейти до подання заяви на виготовлення посвідчення.
- Вказати варіант отримання електронного документа без виготовлення паперового чи пластикового аналога.
- Ознайомитися з умовами, заповнити персональні дані та продовжити оформлення.
- Завантажити необхідні сканкопії документів і сформувати заявку.
- Перевірити правильність внесеної інформації та надіслати її на розгляд.
Для подання заявки знадобляться:
- паспорт громадянина України;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- актуальне кольорове фото встановленого розміру;
- зображення власного підпису у форматі JPG.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.