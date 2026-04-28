  1. В Україні

Пенсійний фонд рекомендує оформити нові посвідчення: що потрібно знати

20:32, 28 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пенсійний фонд рекомендує українцям оформити електронне пенсійне посвідчення, адже воно має таку ж юридичну силу, як паперове, але завжди доступне у смартфоні й дозволяє не втратити право на пільги.
фото: УНІАН
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні багато пенсіонерів все ще користуються традиційними паперовими посвідченнями. Водночас у Пенсійному фонді радять оформити й цифровий варіант, адже він значно зручніший у повсякденному використанні.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У відомстві наголошують, що пенсійне посвідчення є офіційним документом, який підтверджує право на отримання передбачених законом пільг. Якщо документ відсутній — наприклад, його загубили, пошкодили або залишили вдома — скористатися деякими пільгами, зокрема безкоштовним проїздом, не вдасться.

Електронне посвідчення має таку ж юридичну силу, як і паперове, але його перевага в тому, що воно зберігається у смартфоні. Завдяки цьому документ завжди доступний і не може бути втрачений, а отже, не потребує повторного оформлення.

Як отримати електронне пенсійне посвідчення

Оформлення доступне через офіційний вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду. Для цього необхідно:

  • Увійти до особистого кабінету за допомогою КЕП або “Дія.Підпису”.
  • Обрати розділ, пов’язаний із пенсійним забезпеченням, та перейти до подання заяви на виготовлення посвідчення.
  • Вказати варіант отримання електронного документа без виготовлення паперового чи пластикового аналога.
  • Ознайомитися з умовами, заповнити персональні дані та продовжити оформлення.
  • Завантажити необхідні сканкопії документів і сформувати заявку.
  • Перевірити правильність внесеної інформації та надіслати її на розгляд.

Для подання заявки знадобляться:

  • паспорт громадянина України;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • актуальне кольорове фото встановленого розміру;
  • зображення власного підпису у форматі JPG.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд ПФУ пенсія пенсія в Україні

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]