  1. В Украине

Верховная Рада рассмотрит расходы на выплату пенсии, банкротство и евроинтеграцию: что в повестке дня 29 апреля

09:56, 29 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Какие законопроекты вынесут на голосование.
Верховная Рада рассмотрит расходы на выплату пенсии, банкротство и евроинтеграцию: что в повестке дня 29 апреля
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада 29 апреля планирует рассмотреть ряд законопроектов в различных чтениях, которые охватывают вопросы расходов на выплату и доставку льготных пенсий, государственной службы, банкротства, энергетики и евроинтеграции. Также в повестке дня — проект постановления №15201 о досрочном прекращении полномочий народного депутата Владимира Цабаля.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Первое чтение

№5658 — проект закона о внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" относительно расходов на выплату и доставку льготных пенсий

№5658-1 — проект закона о внесении изменений в пункт 2 раздела XV "Заключительные положения" закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" относительно расходов на выплату и доставку льготных пенсий

Повторное первое чтение

№14271 — проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно имплементации законодательства Европейского Союза в сфере возобновляемых источников энергии

Для включения в повестку дня и принятия решения

№12307 — проект закона о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно регулирования отношений в сфере факторинга

Первое чтение

№13478-1 — проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов и совершенствования порядка вступления, прохождения и прекращения государственной службы

Второе чтение

№11520 — проект закона о публичных закупках

Для включения в повестку дня и принятия решения

№15024 — проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства и некоторые другие законодательные акты Украины относительно упрощенного производства по делам о банкротстве (неплатежеспособности) для субъектов микропредпринимательства и малого предпринимательства и особенностей применения процедур банкротства для государственных предприятий и/или хозяйственных обществ, в отношении которых принято решение о приватизации

Первое чтение

№13435 — проект закона об оценке имущества

№14327 — проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)

№14327-1 — проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)

№14327-д — проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)

№14318 — проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием закона Украины “О порядке решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины” и изменением административно-территориального устройства Украины

Вопросы ратификации

№0371 — проект закона о ратификации Конвенции о создании Международной компенсационной комиссии для Украины

Для включения в повестку дня и принятия решения

№14405 — проект закона об обеспечении полномочности местных советов в условиях военного положения.

Второе чтение

№14166 — проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей проектирования и строительства Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни – Музея Революции Достоинства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект Парламент

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]