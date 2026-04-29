Верховная Рада рассмотрит расходы на выплату пенсии, банкротство и евроинтеграцию: что в повестке дня 29 апреля

Какие законопроекты вынесут на голосование.

Верховная Рада 29 апреля планирует рассмотреть ряд законопроектов в различных чтениях, которые охватывают вопросы расходов на выплату и доставку льготных пенсий, государственной службы, банкротства, энергетики и евроинтеграции. Также в повестке дня — проект постановления №15201 о досрочном прекращении полномочий народного депутата Владимира Цабаля.

Первое чтение

№5658 — проект закона о внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" относительно расходов на выплату и доставку льготных пенсий

№5658-1 — проект закона о внесении изменений в пункт 2 раздела XV "Заключительные положения" закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" относительно расходов на выплату и доставку льготных пенсий

Повторное первое чтение

№14271 — проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно имплементации законодательства Европейского Союза в сфере возобновляемых источников энергии

Для включения в повестку дня и принятия решения

№12307 — проект закона о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно регулирования отношений в сфере факторинга

Первое чтение

№13478-1 — проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов и совершенствования порядка вступления, прохождения и прекращения государственной службы

Второе чтение

№11520 — проект закона о публичных закупках

Для включения в повестку дня и принятия решения

№15024 — проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства и некоторые другие законодательные акты Украины относительно упрощенного производства по делам о банкротстве (неплатежеспособности) для субъектов микропредпринимательства и малого предпринимательства и особенностей применения процедур банкротства для государственных предприятий и/или хозяйственных обществ, в отношении которых принято решение о приватизации

Первое чтение

№13435 — проект закона об оценке имущества

№14327 — проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)

№14327-1 — проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)

№14327-д — проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)

№14318 — проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием закона Украины “О порядке решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины” и изменением административно-территориального устройства Украины

Вопросы ратификации

№0371 — проект закона о ратификации Конвенции о создании Международной компенсационной комиссии для Украины

Для включения в повестку дня и принятия решения

№14405 — проект закона об обеспечении полномочности местных советов в условиях военного положения.

Второе чтение

№14166 — проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей проектирования и строительства Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни – Музея Революции Достоинства.

