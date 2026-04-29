Верховна Рада розгляне витрати на виплату пенсії, банкрутство та євроінтеграцію: що на порядку денному 29 квітня

Які законопроєкти винесуть на голосування.

Верховна Рада 29 квітня планує розглянути низку законопроєктів у різних читаннях, що охоплюють питання витрат на виплату і доставку пільгових пенсій, державної служби, банкрутства, енергетики та євроінтеграції. Також на порядку денному — проєкт постанови №15201 про дострокове припинення повноважень народного депутата Володимира Цабаля.

Перше читання

№5658 — проєкт закону про внесення змін до закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо витрат на виплату і доставку пільгових пенсій

№5658-1 — проєкт закону про внесення змін до пункту 2 розділу XV "Прикінцеві положення" закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо витрат на виплату і доставку пільгових пенсій

Повторне перше читання

№14271 — проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері відновлюваних джерел енергії

Для включення до порядку денного та прийняття рішення

№12307 — проєкт закону про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо регулювання відносин у сфері факторингу

Перше читання

№13478-1 — проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів та удосконалення порядку вступу, проходження, припинення державної служби

Друге читання

№11520 — проєкт закону про публічні закупівлі

Для включення до порядку денного та прийняття рішення

№15024 — проєкт закону про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеного провадження у справах про банкрутство (неплатоспроможність) для суб’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва та особливостей застосування процедур банкрутства для державних підприємств та/або господарських товариств щодо яких прийнято рішення про приватизацію

Перше читання

№13435 — проєкт закону про оцінку майна

№14327 — проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)

№14327-1 — проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)

№14327-д — проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)

№14318 — проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з прийняттям закону України “Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України” та зміною адміністративно-територіального устрою України

Питання ратифікації

№0371 — проєкт закону про ратифікацію Конвенції про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України

Для включення до порядку денного та прийняття рішення

№14405 — проєкт закону про забезпечення повноважності місцевих рад в умовах воєнного стану.

Друге читання

№14166 — проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей проєктування та будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності.

