Как оформить пенсию онлайн с помощью Дія.Підпису — алгоритм действий
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области напомнило, что теперь для оформления пенсии не нужно посещать Пенсионный фонд Украины — заявление можно подать онлайн. Причем даже квалифицированная электронная подпись (КЭП) не является обязательной, ведь можно воспользоваться Дія.Підписом.
Получение Дія.Підпису
Загружаем мобильное приложение «Дія» на смартфон.
Активируем Дія.Підпис в приложении.
Используем смартфон для подтверждения личности при оформлении пенсии на компьютере.
Подготовка документов
Для подачи заявления понадобятся сканированные копии документов.
Важно:
- используем оригиналы документов для сканирования,
- сканы должны быть цветными, четкими и читабельными,
- допустимые форматы файлов: JPG или PDF,
- максимальный размер каждого файла — 1 МБ,
- названия файлов должны соответствовать типу документа.
Подача заявления через веб-портал ПФУ
Заходим в личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ через компьютер.
В правом верхнем углу нажимаем «Вход» и выбираем «Войти в систему» через Дія.Підпис.
В новом окне нажимаем «Получить код для входа».
Сканируем QR-код с помощью приложения «Дія» (опция сканирования QR-кода).
На смартфоне нажимаем «Подтвердить», активируем Дія.Підпис, передвинув кнопку активации вправо.
Подтверждаем личность через проверку по фото и нажимаем «Далее».
Вводим на телефоне пятизначный код для наложения Дія.Підпису (если используем впервые — запоминаем код).
Если все выполнено правильно, на смартфоне появится надпись «Подтверждено», а вход в веб-портал ПФУ произойдет автоматически.
Заполнение заявления
В личном кабинете выбираем «По пенсионному обеспечению», далее — «Заявление на назначение пенсии».
Указываем тип пенсии, например «Пенсия за выслугу лет».
Заполняем анкету и нажимаем «Продолжить».
Загружаем скан-копии документов (кнопка «Добавить файл») и нажимаем «Сформировать заявление».
Подписываем заявление с помощью Дія.Підпису и отправляем его в ПФУ («Подписать и отправить в ПФУ»).
Следим за статусом заявления в разделе «Мои обращения».
