  1. В Украине

Как оформить пенсию онлайн с помощью Дія.Підпису — алгоритм действий

18:06, 29 апреля 2026
Украинцам напомнили алгоритм действий для оформления пенсии онлайн.
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области напомнило, что теперь для оформления пенсии не нужно посещать Пенсионный фонд Украины — заявление можно подать онлайн. Причем даже квалифицированная электронная подпись (КЭП) не является обязательной, ведь можно воспользоваться Дія.Підписом.

Получение Дія.Підпису

Загружаем мобильное приложение «Дія» на смартфон.

Активируем Дія.Підпис в приложении.

Используем смартфон для подтверждения личности при оформлении пенсии на компьютере.

Подготовка документов

Для подачи заявления понадобятся сканированные копии документов.

Важно:

  • используем оригиналы документов для сканирования,
  • сканы должны быть цветными, четкими и читабельными,
  • допустимые форматы файлов: JPG или PDF,
  • максимальный размер каждого файла — 1 МБ,
  • названия файлов должны соответствовать типу документа.

Подача заявления через веб-портал ПФУ

Заходим в личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ через компьютер.

В правом верхнем углу нажимаем «Вход» и выбираем «Войти в систему» через Дія.Підпис.

В новом окне нажимаем «Получить код для входа».

Сканируем QR-код с помощью приложения «Дія» (опция сканирования QR-кода).

На смартфоне нажимаем «Подтвердить», активируем Дія.Підпис, передвинув кнопку активации вправо.

Подтверждаем личность через проверку по фото и нажимаем «Далее».

Вводим на телефоне пятизначный код для наложения Дія.Підпису (если используем впервые — запоминаем код).

Если все выполнено правильно, на смартфоне появится надпись «Подтверждено», а вход в веб-портал ПФУ произойдет автоматически.

Заполнение заявления

В личном кабинете выбираем «По пенсионному обеспечению», далее — «Заявление на назначение пенсии».

Указываем тип пенсии, например «Пенсия за выслугу лет».

Заполняем анкету и нажимаем «Продолжить».

Загружаем скан-копии документов (кнопка «Добавить файл») и нажимаем «Сформировать заявление».

Подписываем заявление с помощью Дія.Підпису и отправляем его в ПФУ («Подписать и отправить в ПФУ»).

Следим за статусом заявления в разделе «Мои обращения».

