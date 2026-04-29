  1. В Україні

Як оформити пенсію онлайн за допомогою Дія.Підпису — алгоритм дій

18:06, 29 квітня 2026
Українцям нагадали алгоритм дій для оформлення пенсії онлайн.
Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області нагадало, що тепер для оформлення пенсії не потрібно відвідувати Пенсійний фонд України – заяву можна подати онлайн. Причому навіть кваліфікований електронний підпис (КЕП) не є обов’язковим, адже можна скористатися Дія.Підписом.

Отримання Дія.Підпису

Завантажуємо мобільний застосунок Дія на смартфон.

Активуємо Дія.Підпис у додатку.

Використовуємо смартфон для підтвердження особи під час оформлення пенсії на комп’ютері.

Підготовка документів

Для подання заяви знадобляться скановані копії документів.

Важливо:

  • використовуємо оригінали документів для сканування,
  • скани повинні бути кольоровими, чіткими та читабельними,
  • допустимі формати файлів: JPG або PDF,
  • максимальний розмір кожного файлу – 1 МБ,
  • назви файлів мають відповідати типу документа.

Подання заяви через вебпортал ПФУ

Заходимо в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ через комп’ютер.

У правому верхньому куті натискаємо «Вхід» та обираємо «Увійти до системи» через Дія.Підпис.

У новому вікні натискаємо «Отримати код для входу».

Скануємо QR-код за допомогою застосунку «Дія» (опція сканування QR-коду).

На смартфоні натискаємо «Підтвердити», активуємо Дія.Підпис, пересунувши кнопку активації вправо.

Підтверджуємо особу через перевірку за фото та натискаємо «Далі».

Вводимо на телефоні п’ятизначний код для накладання Дія.Підпису (якщо використовуємо вперше – запам’ятовуємо код).

Якщо все виконано правильно, на смартфоні з’явиться напис «Підтверджено», а вхід у вебпортал ПФУ відбудеться автоматично.

Заповнення заяви

В особистому кабінеті обираємо «Щодо пенсійного забезпечення», далі – «Заява на призначення пенсії».

Вказуємо тип пенсії, наприклад «Пенсія за вислугу років».

Заповнюємо анкету та натискаємо «Продовжити».

Завантажуємо скан-копії документів (кнопка «Додати файл») та натискаємо «Сформувати заяву».

Підписуємо заяву за допомогою Дія.Підпису та надсилаємо її до ПФУ («Підписати та відправити до ПФУ»).

Слідкуємо за статусом заяви у розділі «Мої звернення».

Судово-юридична газета

