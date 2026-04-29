Як оформити пенсію онлайн за допомогою Дія.Підпису — алгоритм дій
Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області нагадало, що тепер для оформлення пенсії не потрібно відвідувати Пенсійний фонд України – заяву можна подати онлайн. Причому навіть кваліфікований електронний підпис (КЕП) не є обов’язковим, адже можна скористатися Дія.Підписом.
Отримання Дія.Підпису
Завантажуємо мобільний застосунок Дія на смартфон.
Активуємо Дія.Підпис у додатку.
Використовуємо смартфон для підтвердження особи під час оформлення пенсії на комп’ютері.
Підготовка документів
Для подання заяви знадобляться скановані копії документів.
Важливо:
- використовуємо оригінали документів для сканування,
- скани повинні бути кольоровими, чіткими та читабельними,
- допустимі формати файлів: JPG або PDF,
- максимальний розмір кожного файлу – 1 МБ,
- назви файлів мають відповідати типу документа.
Подання заяви через вебпортал ПФУ
Заходимо в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ через комп’ютер.
У правому верхньому куті натискаємо «Вхід» та обираємо «Увійти до системи» через Дія.Підпис.
У новому вікні натискаємо «Отримати код для входу».
Скануємо QR-код за допомогою застосунку «Дія» (опція сканування QR-коду).
На смартфоні натискаємо «Підтвердити», активуємо Дія.Підпис, пересунувши кнопку активації вправо.
Підтверджуємо особу через перевірку за фото та натискаємо «Далі».
Вводимо на телефоні п’ятизначний код для накладання Дія.Підпису (якщо використовуємо вперше – запам’ятовуємо код).
Якщо все виконано правильно, на смартфоні з’явиться напис «Підтверджено», а вхід у вебпортал ПФУ відбудеться автоматично.
Заповнення заяви
В особистому кабінеті обираємо «Щодо пенсійного забезпечення», далі – «Заява на призначення пенсії».
Вказуємо тип пенсії, наприклад «Пенсія за вислугу років».
Заповнюємо анкету та натискаємо «Продовжити».
Завантажуємо скан-копії документів (кнопка «Додати файл») та натискаємо «Сформувати заяву».
Підписуємо заяву за допомогою Дія.Підпису та надсилаємо її до ПФУ («Підписати та відправити до ПФУ»).
Слідкуємо за статусом заяви у розділі «Мої звернення».
