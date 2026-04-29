ФЛП переезжает с ВОТ в 2026 году — куда подавать заявление

ГНС разъяснила, что физические лица-предприниматели с временно оккупированных территорий после переезда в 2026 году должны подавать заявление в контролирующий орган по новому месту налогового адреса.

Налоговая служба в Сумской области объясняет, в какой орган подавать заявление ФЛП с временно оккупированной территории после переезда.

Отмечается, что согласно п. 298.1 ст. 298 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года №2755-VI с изменениями и дополнениями порядок избрания или перехода на упрощенную систему налогообложения плательщиками единого налога первой – третьей групп осуществляется согласно подпунктам 298.1.1 – 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 НКУ.

Подпунктом 298.1.1 п. 298.1 ст. 298 НКУ определено, что для избрания или перехода на упрощенную систему налогообложения предприятие подает в контролирующий орган по месту налогового адреса заявление.

Налоговым адресом налогоплательщика – физического лица признается место его жительства, по которому он берется на учет как налогоплательщик в контролирующем органе.

Таким образом, физическое лицо – предприниматель в случае изменения налогового адреса, связанного с изменением административного района, или в случае изменения местонахождение (места проживания) с территории, на которой ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ территориях Украины, на другую территорию Украины, подает заявление о переходе на учета, то есть по новому местонахождению.

