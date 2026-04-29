ФОП переїжджає з ТОТ у 2026 році — куди подавати заяву

20:11, 29 квітня 2026
ДПС роз’яснила, що фізичні особи-підприємці з тимчасово окупованих територій після переїзду у 2026 році мають подавати заяву до контролюючого органу за новим місцем податкової адреси.
ФОП переїжджає з ТОТ у 2026 році — куди подавати заяву
Податкова служба у Сумській області пояснює, до якого органу подавати заяву ФОП з тимчасово окупованої території після переїзду.

Зазначається, що відповідно до п. 298.1 ст. 298 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування платниками єдиного податку першої – третьої груп здійснюється відповідно до підпунктів 298.1.1 – 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 ПКУ.

Підпунктом 298.1.1 п. 298.1 ст. 298 ПКУ визначено, що для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб'єкт господарювання подає до контролюючого органу за місцем податкової адреси заяву.

Податковою адресою платника податків – фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у контролюючому органі.

Таким чином, фізична особа – підприємець у разі зміни податкової адреси, пов'язаної зі зміною адміністративного району, або у разі зміни місцезнаходження (місця проживання) з території, на якій ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ територіях України, на іншу територію України, подає заяву про перехід на спрощену систему оподаткування до контролюючого органу за основним місцем обліку, тобто за новим місцезнаходженням.

