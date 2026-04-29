На полках магазинов обнаружили конфеты с психоактивным веществом: их срочно изымают

В Украине обнаружена продажа желейных конфет из Нидерландов, содержащих запрещенные вещества.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Хмельницкой области сообщает об обнаружении опасных желейных конфет из Нидерландов, в которых зафиксировано содержание психоактивного вещества - дельта-9-ТГК, и призывает бизнес и потребителей оперативно реагировать.

Речь идет об обнаружении опасного вещества — дельта-9-тетрагидроканабинола (ТГК) — в желейных жевательных конфетах, которые экспортировались из Нидерландов (поставщик Multitrance/G-Trading BV) в Украину (получатель: UATRAVA.NET).

Специалисты Хмельницкого районного управления провели мониторинг торговых сетей области о наличии этой продукции. Также операторов рынка пищевых продуктов в письменном виде предупредили о рисках и необходимых действиях.

Субъектам хозяйствования отмечено:

в случае обнаружения опасной продукции – немедленно изъять ее из обращения;

в течение двух рабочих дней в письменном виде уведомить Госпродпотребслужбу;

не допускать реализации товаров, которые могут представлять угрозу здоровью потребителей.

