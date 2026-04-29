  1. В Україні

На полицях магазинів виявили цукерки з психоактивною речовиною: їх терміново вилучають

17:30, 29 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Україні виявили продаж желейних цукерок з Нідерландів, які містять заборонені речовини.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області повідомляє про виявлення небезпечних желейних цукерок із Нідерландів, у яких зафіксовано вміст психоактивної речовини — дельта-9-ТГК, та закликає бізнес і споживачів оперативно реагувати.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Йдеться про виявлення небезпечної речовини — дельта-9-тетрагідроканабінолу (ТГК) — у желейних жувальних цукерках, які експортувалися з Нідерландів (постачальник: Multitrance/G-Trading BV) до України (отримувач: UATRAVA.NET).

Фахівці Хмельницького районного управління провели моніторинг торговельних мереж області щодо наявності цієї продукції. Також операторів ринку харчових продуктів письмово попередили про ризики та необхідні дії.

Суб’єктам господарювання наголошено:

  • у разі виявлення небезпечної продукції — негайно вилучити її з обігу;
  • протягом двох робочих днів письмово повідомити Держпродспоживслужбу;
  • не допускати реалізації товарів, що можуть становити загрозу для здоров’я споживачів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна Держпродспоживслужба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ВП ВС виявила створення штучних перешкод з боку ВРП у справі судді, право на відставку якого було проігноровано

Верховний Суд визнав необґрунтованою вимогу проходити кваліфікаційне оцінювання для суддів, які вже офіційно заявили про намір завершити кар'єру.

Батьку трьох дітей не надали відстрочку через відсутність одного документа — суд визнав відмову незаконною

Суд визнав протиправною відмову у наданні відстрочки військовозобов’язаному, який утримує трьох дітей.

Банк не має права блокувати кошти понад суму арешту: Верховний Суд підтвердив відповідальність за порушення прав клієнта

ВС підтвердив, що банк зобов’язаний діяти в межах постанови виконавця та не може обмежувати доступ до коштів понад визначену суму, а також несе відповідальність за ігнорування звернень клієнта.

У справі «ANTONOV v. ESTONIA» ЄСПЛ висловився щодо права на надію для засуджених

ЄСПЛ визнав естонську систему довічного ув’язнення такою, що порушує права людини через «обнулення» термінів.

Що чекає на держслужбовців, які не встигнуть пройти конкурс за новим графіком

Відсутність єдиної бази даних результатів оцінювання держслужбовців може стати шпариною для потенційних маніпуляцій у системі державної служби.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]