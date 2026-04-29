На полицях магазинів виявили цукерки з психоактивною речовиною: їх терміново вилучають

В Україні виявили продаж желейних цукерок з Нідерландів, які містять заборонені речовини.

Головне управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області повідомляє про виявлення небезпечних желейних цукерок із Нідерландів, у яких зафіксовано вміст психоактивної речовини — дельта-9-ТГК, та закликає бізнес і споживачів оперативно реагувати.

Йдеться про виявлення небезпечної речовини — дельта-9-тетрагідроканабінолу (ТГК) — у желейних жувальних цукерках, які експортувалися з Нідерландів (постачальник: Multitrance/G-Trading BV) до України (отримувач: UATRAVA.NET).

Фахівці Хмельницького районного управління провели моніторинг торговельних мереж області щодо наявності цієї продукції. Також операторів ринку харчових продуктів письмово попередили про ризики та необхідні дії.

Суб’єктам господарювання наголошено:

у разі виявлення небезпечної продукції — негайно вилучити її з обігу;

протягом двох робочих днів письмово повідомити Держпродспоживслужбу;

не допускати реалізації товарів, що можуть становити загрозу для здоров’я споживачів.

