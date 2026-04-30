До 600 грн за килограмм: какой популярный овощ сильно подорожал в Украине

В Украине начался сезон продажи спаржи, однако в этом году цены на неё заметно выросли. Из-за нестабильной погоды, колебаний валютного курса и подорожания производства стоимость продукта увеличилась на 20–25% по сравнению с прошлым годом и сейчас достигает 600 грн за килограмм. Об этом сообщила исполнительный директор агропредприятия, специализирующегося на выращивании спаржи, Ольга Костюк, передаёт AgroPortal.

По её словам, на старте сезона традиционно наблюдается повышенный спрос и ограниченное предложение, что и влияет на цены.

По состоянию на начало сезона-2026 зелёная спаржа стоит около 500 грн/кг, белая — до 600 грн/кг, фиолетовая — примерно 550 грн/кг, а повреждённая белая — около 350 грн/кг. Сам сезон стартовал 15 апреля — несколько позже, чем в прошлом году.

Эксперты отмечают, что позже, в период пика сбора урожая, цены обычно снижаются из-за увеличения предложения на рынке. В то же время для небольших производителей это может создать трудности со сбытом.

Прошлый сезон оказался сложным из-за нескольких волн весенних заморозков, которые снизили урожайность как минимум на 15%. В среднем она составляет около 3 тонн с гектара. Из-за этого аграрии осторожно планируют новый сезон, ведь резкие похолодания могут повредить молодые побеги.

В то же время производители уже готовятся к возможному перенасыщению рынка. По их прогнозам, в течение ближайших двух лет предложение может превысить спрос в пик сезона. Поэтому хозяйства рассматривают варианты переработки и хранения спаржи, чтобы стабилизировать продажи и уменьшить зависимость от короткого сезонного периода.

