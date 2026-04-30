До 600 грн за кілограм: який популярний овоч сильно подорожчав в Україні

В Україні стартував сезон спаржі, проте через погодні умови та зростання витрат ціни на неї зросли на 20–25%.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні розпочався сезон продажу спаржі, однак цього року ціни на неї помітно зросли. Через нестабільну погоду, коливання валютного курсу та подорожчання виробництва вартість продукту піднялася на 20–25% у порівнянні з минулим роком і наразі доходить до 600 грн за кілограм. Про це повідомила Ольга Костюк, виконавча директорка агропідприємства, що спеціалізується на вирощуванні спаржі, Костюк, передає AgroPortal.

За її словами, на старті сезону традиційно спостерігається підвищений попит і обмежена пропозиція, що й впливає на ціни.

Станом на початок сезону-2026 зелена спаржа коштує близько 500 грн/кг, біла — до 600 грн/кг, фіолетова — приблизно 550 грн/кг, а пошкоджена біла — близько 350 грн/кг. Сам сезон стартував 15 квітня — дещо пізніше, ніж торік.

Фахівці зазначають, що згодом, у період піку збору врожаю, ціни зазвичай знижуються через збільшення пропозиції на ринку. Водночас для малих виробників це може створювати труднощі зі збутом.

Минулорічний сезон виявився складним через кілька хвиль весняних заморозків, які знизили врожайність щонайменше на 15%. У середньому вона становить близько 3 тонн з гектара. Через це аграрії обережно планують новий сезон, адже різкі похолодання можуть пошкодити молоді пагони.

Водночас виробники вже готуються до майбутнього перенасичення ринку. За їхніми прогнозами, протягом найближчих двох років пропозиція може перевищити попит у пік сезону. Тому господарства розглядають варіанти переробки та зберігання спаржі, щоб стабілізувати продажі та зменшити залежність від короткого сезону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.