В «Дии» разрабатывают инклюзивную электронную подпись для людей с ампутациями
В цифровом сервисе «Дія» работают над созданием инклюзивной электронной подписи для людей с ампутациями и травмами лица. Об этом сообщили в «Дії».
В «Дии» отмечают, что технологические решения должны учитывать потребности пользователей, а не ограничивать их. Для ветеранов и гражданских лиц, потерявших конечности или имеющих сложные травмы, использование стандартных онлайн-инструментов часто затруднено или недоступно.
Чтобы решить эту проблему, подписан меморандум о сотрудничестве с благотворительным фондом Protez Foundation.
В рамках партнерства планируется реализовать несколько направлений работы:
- анализ барьеров, мешающих людям с ампутациями пользоваться цифровыми государственными сервисами;
- разработка инклюзивных инструментов для идентификации и электронной подписи;
- тестирование новых решений в реальных условиях с участием пользователей.
В «Дії» отмечают, что особое внимание уделят практическому тестированию новых функций. Люди, для которых создается сервис, будут участвовать в тестировании, чтобы оценить удобство и доступность решений.
