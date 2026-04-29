В «Дии» разрабатывают инклюзивную электронную подпись для людей с ампутациями

Сервис адаптируют для пользователей с ампутациями и сложными физическими ограничениями.

В цифровом сервисе «Дія» работают над созданием инклюзивной электронной подписи для людей с ампутациями и травмами лица. Об этом сообщили в «Дії».

В «Дии» отмечают, что технологические решения должны учитывать потребности пользователей, а не ограничивать их. Для ветеранов и гражданских лиц, потерявших конечности или имеющих сложные травмы, использование стандартных онлайн-инструментов часто затруднено или недоступно.

Чтобы решить эту проблему, подписан меморандум о сотрудничестве с благотворительным фондом Protez Foundation.

В рамках партнерства планируется реализовать несколько направлений работы:

анализ барьеров, мешающих людям с ампутациями пользоваться цифровыми государственными сервисами;

разработка инклюзивных инструментов для идентификации и электронной подписи;

тестирование новых решений в реальных условиях с участием пользователей.

В «Дії» отмечают, что особое внимание уделят практическому тестированию новых функций. Люди, для которых создается сервис, будут участвовать в тестировании, чтобы оценить удобство и доступность решений.

