В «Дии» разрабатывают инклюзивную электронную подпись для людей с ампутациями

18:55, 29 апреля 2026
Сервис адаптируют для пользователей с ампутациями и сложными физическими ограничениями.
В цифровом сервисе «Дія» работают над созданием инклюзивной электронной подписи для людей с ампутациями и травмами лица. Об этом сообщили в «Дії».

В «Дии» отмечают, что технологические решения должны учитывать потребности пользователей, а не ограничивать их. Для ветеранов и гражданских лиц, потерявших конечности или имеющих сложные травмы, использование стандартных онлайн-инструментов часто затруднено или недоступно.

Чтобы решить эту проблему, подписан меморандум о сотрудничестве с благотворительным фондом Protez Foundation.

В рамках партнерства планируется реализовать несколько направлений работы:

  • анализ барьеров, мешающих людям с ампутациями пользоваться цифровыми государственными сервисами;
  • разработка инклюзивных инструментов для идентификации и электронной подписи;
  • тестирование новых решений в реальных условиях с участием пользователей.

В «Дії» отмечают, что особое внимание уделят практическому тестированию новых функций. Люди, для которых создается сервис, будут участвовать в тестировании, чтобы оценить удобство и доступность решений.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Банк не имеет права блокировать средства сверх суммы ареста: Верховный Суд подтвердил ответственность за нарушение прав клиента

ВС подтвердил, что банк обязан действовать в пределах постановления исполнителя и не может ограничивать доступ к средствам сверх определенной суммы, а также несет ответственность за игнорирование обращений клиента.

В деле «ANTONOV v. ESTONIA» ЕСПЧ высказался о праве на надежду для осужденных

ЕСПЧ признал эстонскую систему пожизненного заключения нарушающей права человека из-за «обнуления» сроков.

Что ждет госслужащих, которые не успеют пройти конкурс по новому графику

Отсутствие единой базы данных результатов оценивания госслужащих может стать лазейкой для потенциальных манипуляций в системе государственной службы

Доходы населения будут индексировать по-новому: Минсоцполитики предлагает изменения в действующий порядок

Проект акта предусматривает приведение в соответствие с законодательством перечней денежных доходов населения, подлежащих индексации.

Должников не освободят от инфляции: в Раде предлагают унифицировать правила взыскания потерь

В Раде хотят уточнить правила взыскания инфляционных потерь во время войны и закрепить единый подход к ответственности должников за просрочку.

