У Дії розробляють інклюзивний електронний підпис для людей з ампутаціями
У цифровому сервісі «Дія» працюють над створенням інклюзивного електронного підпису для людей з ампутаціями та травмами обличчя. Про це повідомили в «Дії».
У «Дії» зазначають, що технологічні рішення мають враховувати потреби користувачів, а не обмежувати їх. Для ветеранів та цивільних, які втратили кінцівки або мають складні травми, використання стандартних онлайн-інструментів часто ускладнене або недоступне.
Щоб вирішити цю проблему, підписано меморандум про співпрацю з благодійним фондом Protez Foundation.
У межах партнерства планується реалізувати кілька напрямів роботи:
- аналіз бар’єрів, які заважають людям з ампутаціями користуватися цифровими державними сервісами;
- розробка інклюзивних інструментів для ідентифікації та електронного підпису;
- тестування нових рішень у реальних умовах за участі користувачів.
У «Дії» зазначають, що окрему увагу приділять практичному випробуванню нових функцій. Люди, для яких створюється сервіс, братимуть участь у тестуванні, щоб оцінити зручність і доступність рішень.
