У Дії розробляють інклюзивний електронний підпис для людей з ампутаціями

У цифровому сервісі «Дія» працюють над створенням інклюзивного електронного підпису для людей з ампутаціями та травмами обличчя. Про це повідомили в «Дії».

У «Дії» зазначають, що технологічні рішення мають враховувати потреби користувачів, а не обмежувати їх. Для ветеранів та цивільних, які втратили кінцівки або мають складні травми, використання стандартних онлайн-інструментів часто ускладнене або недоступне.

Щоб вирішити цю проблему, підписано меморандум про співпрацю з благодійним фондом Protez Foundation.

У межах партнерства планується реалізувати кілька напрямів роботи:

аналіз бар’єрів, які заважають людям з ампутаціями користуватися цифровими державними сервісами;

розробка інклюзивних інструментів для ідентифікації та електронного підпису;

тестування нових рішень у реальних умовах за участі користувачів.

У «Дії» зазначають, що окрему увагу приділять практичному випробуванню нових функцій. Люди, для яких створюється сервіс, братимуть участь у тестуванні, щоб оцінити зручність і доступність рішень.

