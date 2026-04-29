  1. В Україні

У Дії розробляють інклюзивний електронний підпис для людей з ампутаціями

18:55, 29 квітня 2026
Сервіс адаптують для користувачів із ампутаціями та складними фізичними обмеженнями.
У цифровому сервісі «Дія» працюють над створенням інклюзивного електронного підпису для людей з ампутаціями та травмами обличчя. Про це повідомили в «Дії».

У «Дії» зазначають, що технологічні рішення мають враховувати потреби користувачів, а не обмежувати їх. Для ветеранів та цивільних, які втратили кінцівки або мають складні травми, використання стандартних онлайн-інструментів часто ускладнене або недоступне.

Щоб вирішити цю проблему, підписано меморандум про співпрацю з благодійним фондом Protez Foundation.

У межах партнерства планується реалізувати кілька напрямів роботи:

  • аналіз бар’єрів, які заважають людям з ампутаціями користуватися цифровими державними сервісами;
  • розробка інклюзивних інструментів для ідентифікації та електронного підпису;
  • тестування нових рішень у реальних умовах за участі користувачів.

У «Дії» зазначають, що окрему увагу приділять практичному випробуванню нових функцій. Люди, для яких створюється сервіс, братимуть участь у тестуванні, щоб оцінити зручність і доступність рішень.

Дія інвалідність електронний цифровий підпис

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ВП ВС виявила створення штучних перешкод з боку ВРП у справі судді, право на відставку якого було проігноровано

Верховний Суд визнав необґрунтованою вимогу проходити кваліфікаційне оцінювання для суддів, які вже офіційно заявили про намір завершити кар'єру.

Батьку трьох дітей не надали відстрочку через відсутність одного документа — суд визнав відмову незаконною

Суд визнав протиправною відмову у наданні відстрочки військовозобов’язаному, який утримує трьох дітей.

Банк не має права блокувати кошти понад суму арешту: Верховний Суд підтвердив відповідальність за порушення прав клієнта

ВС підтвердив, що банк зобов’язаний діяти в межах постанови виконавця та не може обмежувати доступ до коштів понад визначену суму, а також несе відповідальність за ігнорування звернень клієнта.

У справі «ANTONOV v. ESTONIA» ЄСПЛ висловився щодо права на надію для засуджених

ЄСПЛ визнав естонську систему довічного ув’язнення такою, що порушує права людини через «обнулення» термінів.

Що чекає на держслужбовців, які не встигнуть пройти конкурс за новим графіком

Відсутність єдиної бази даних результатів оцінювання держслужбовців може стати шпариною для потенційних маніпуляцій у системі державної служби.

