Недвижимость и коммерческие площади на сумму свыше 7,3 млн грн – ВАКС конфисковал активы должностного лица миграционной службы в Хмельницкой области

20:08, 29 апреля 2026
Суд постановил взыскать часть стоимости имущества в доход государства по материалам НАПК и ГБР.
Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и признал необоснованными активы должностного лица миграционной службы в Хмельницкой области и связанного с ним лица на сумму более 7,3 млн грн. Об этом сообщили в НАЗК.

Основанием для обращения в суд стали материалы мониторинга образа жизни, проведенного НАПК, а также информация Государственного бюро расследований.

По данным проверки, в период 2021-2023 годов член семьи должностного лица приобрел в собственность объект коммерческой недвижимости площадью более 900 квадратных метров, в котором размещены магазины, кафе и офисные помещения.

В 2024 году к этому объекту была достроена квартира. Общая стоимость имущества составляет 13,7 млн грн.

Анализ доходов семьи показал, что официальных финансовых поступлений было недостаточно для приобретения такого актива.

Учитывая установленные обстоятельства, Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в ВАКС с иском о взыскании в доход государства части стоимости актива, которая не подтверждается законными доходами.

Суд вынес решение о гражданской конфискации и взыскании более 7,3 млн грн в доход государства.

Решение может быть обжаловано в течение 30 дней после составления полного текста судебного решения.

