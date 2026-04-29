Нерухомість і бізнес-площі на понад 7,3 млн грн – ВАКС конфіскував активи посадовця міграційної служби на Хмельниччині

Суд ухвалив стягнути частину вартості майна в дохід держави за матеріалами НАЗК та ДБР.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та визнав необґрунтованими активи посадовця міграційної служби в Хмельницькій області та пов’язаної з ним особи на суму понад 7,3 млн грн. Про це повідомили в НАЗК.

Підставою для звернення до суду стали матеріали моніторингу способу життя, проведеного НАЗК, а також інформація Державного бюро розслідувань.

За даними перевірки, у період 2021-2023 років член сім’ї посадовця набув у власність об’єкт комерційної нерухомості площею понад 900 квадратних метрів, у якому розміщені магазини, кафе та офісні приміщення.

У 2024 році до цього об’єкта було добудовано квартиру. Загальна вартість майна становить 13,7 млн грн.

Аналіз доходів родини показав, що офіційних фінансових надходжень було недостатньо для придбання такого активу.

З огляду на встановлені обставини Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до ВАКС із позовом про стягнення в дохід держави частини вартості активу, яка не підтверджується законними доходами.

Суд ухвалив рішення про цивільну конфіскацію та стягнення понад 7,3 млн грн у дохід держави.

Рішення може бути оскаржене протягом 30 днів після складання повного тексту судового рішення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.